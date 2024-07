Al via il nuovo appuntamento di Estate, Muse e Stelle

Il terzo e quarto appuntamento di Estate|Muse|Stelle propone due spettacoli curati da PrimaVera al Garibaldi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia di Iorio. Isabella Ragonese incanterà il pubblico con Gli amori difficili di Italo Calvino il 2 agosto; mentre Ginevra Di Marco e Franco Arminio saranno i protagonisti della serata del 7 agosto. La ressegna, giunta alla quinta edizione, rientra nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione del sito dell’Anfiteatro Augusteo di Lucera, tra i più significativi del territorio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG ha coinvolto la Regione Puglia, il Comune e il Teatro Pubblico Pugliese.

Isabella Ragonese, una delle presenze più luminose e significative della scena italiana, teatrale e cinematografica sarà accompagnata da Rodrigo D'Erasmo, storico violino degli Afterhouse. I racconti che compongono “Gli amori difficili di Calvino” restituiscono in maniera unica l'ispirazione e l'estro giovanile di un autore che, per tutta la vita, ha confessato di sentirsi "più uno scrittore di short stories che di romanzi", trovando, quindi, nella forma breve una delle sue massime cifre espressive.

La voce inconfondibile di Ginevra Di Marco si unisce nel terzo appuntamento a quella di Franco Arminio, definito da Roberto Saviano "uno dei poeti più importanti di questo Paese".

"E' stato un tempo il mondo", verso di una canzone dei CSI - di cui la Di Marco è stata componente - è uno spettacolo - concerto in cui l'incontro e lo sguardo etico dei due protagonisti genera un viaggio introspettivo per ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando. Bellezza e ferite, passato e presente, incanto e disincanto, risuoneranno in un luogo unico e carico di storia come l'Anfiteatro augusteo di Lucera.

I due spettacoli avranno inizio alle 21.30 con ingresso del pubblico dalle ore 21.00.

Info e biglietteria: I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 10:00 del 27 giugno 2024 sul sito Vivaticket, presso la libreria Kubklai di Lucera (Corso Gramsci, 27) dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.00 / 17.00 - 20.00 Sabato 9.30 /13.00 e al botteghino dell’Anfiteatro a partire dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo.

info: https://teatropubblicopugliese.it/rassegna/lucera-estatemusestelle-2025/