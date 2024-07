Felloniche, anziana muore in mare a causa di un malore

FELLONICHE – Una triste tragedia ha colpito la località costiera di Felloniche, sulla costa ionica del Salento, dove una donna di 86 anni è deceduta in acqua dopo aver accusato un malore.Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei bagnini del lido balneare e di alcuni bagnanti presenti, purtroppo per l'anziana donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente il personale del 118, la guardia costiera e la Polizia Locale di Patù.La comunità è sconvolta per l'accaduto, e le autorità stanno indagando per ricostruire esattamente le dinamiche della tragedia.