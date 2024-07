Al via il secondo giorno dell'International Trani Tango

Per il secondo giorno dell’International Trani Tango i ballerini arrivati da ogni parte del mondo potranno tornare a ballare ai piedi della Cattedrale romanica di piazza Duomo, il simbolo più famoso della città di Trani che ospiterà la milonga in black, che avrà come caratteristica il dress code rigorosamente in nero. La serata inizierà alle 21 con le esibizioni di Vanesa Villalba e Facundo Pinero, maestri argentini di fama internazionale, e Lucilla Cionci con Joe Corbata, con la suadente musica dal vivo dell’orchestra Sonder Tango e i virtuosismi della Tj Fortuna del Prete che accompagneranno i tangueros fino alle 4 del mattino.

Nel pomeriggio le sale di Palazzo San Giorgio (via San Giorgio, 24 Trani) continueranno ad ospitare i seminari e le lezioni tenuti dai migliori maestri di tango, italiani e argentini, a Trani fino a domenica 14 luglio. Dalle 14.30 Lucilla Cionci terrà una lezione di Tecnica Femminile; alle ore 16.00 Vanesa Villalba e Facundo Pinero, con assistenti Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, mostreranno tecniche di Vals , concentrate su ritmo, cadenza e musicalità. In contemporanea, in un’altra sala di Palazzo San Giorgio, Marcela Guevara e Stefano Giudice che insegneranno Tango Salon Postura, Abrazo e Secuencias. Dalle 17.30 Lucilla Cionci e Joe Corbata si concentreranno Boleos: Intensità, altezze e tutte le loro possibilità. Allo stesso orario Roberta Beccarini e Pablo Garcia daranno suggerimenti sulla Milonga. Alle 19.00 toccherà ai direttori artistici Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero svelare i segreti della milonga lisa e traspié secondo il proprio stile, provando a risolvere i problemi del ballare la milonga in pista.









Tanti gli appuntamenti gratuiti in città durante l’intera giornata