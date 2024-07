Alberobello, progetto 'Faber Up': evento di chiusura con presentazione dell’App di comunità

Cell: +39 3792764936

ALBEROBELLO - Venerdì 12 luglio 2024 alle ore 19:00 si terrà l’evento di chiusura del progetto “Faber Up”, con relativa festa di comunità. Il progetto, partito nel 2022 e gestito da Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello in partenariato con il Comune di Alberobello, si concluderà con la presentazione di un’APP per iOS e Android che consentirà alla comunità alberobellese di gestire diversi servizi: dal car pooling alla gestione di informazioni su malattie croniche, dalla ricerca di servizi sociosanitari alle mappe di comunità e ai gruppi di acquisto locale.A seguito della presentazione dell’APP, si procederà con un’assemblea di comunità e con l’inaugurazione di un giardino verticale di comunità. I partecipanti, infatti, potranno collocare le talee in corso di preparazione da parte di alcuni soci della cooperativa. L’evento sarà realizzato presso la nuova sede di Faber City in via Locorotondo 3 (nei pressi dell’oleificio Abbracciavento) e si concluderà con un aperitivo di comunità. Per raggiungere il luogo in auto e per fare una scelta ecologica, in caso di necessità di un passaggio o di possibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo, ci si potrà incontrare alle 18:40 presso la stazione FSE di Alberobello.: fabercity.info@gmail.com