Alberobello, serata folk 'Pietramadre'

ALBEROBELLO – Dopo gli eventi dei giorni scorsi, il programma del 40° anniversario del FESTIVAL FOLKLORICO INTERNAZIONALE ‘Città dei Trulli’ prosegue con la serata folk ‘Alberobello – PIETRAMADRE’ giovedì 1 agosto alle 21.30 ad Alberobello in piazzale Miraglia alla quale parteciperanno i gruppi delle Città già designate Capitali italiane della Cultura più una: Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024 con ‘Li Matti dé Montecò’ Montecosaro, Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 ‘Città di Agrigento’, L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 ‘Corale Gran Sasso’, Alberobello PIETRAMADRE Capitale italiana Cultura 2027 ‘Città dei Trulli’.Durante la serata è previsto un talk su PIETRAMADRE, al termine – dopo le esibizioni - i gruppi provenienti da Pesaro, Agrigento e L’Aquila saranno premiati dai sindaci dei Comuni di Castellana Grotte, Domi Ciliberti, Noci, Francesco Intini, Polignano a mare, Vito Carrieri, in corsa con il Comune di Alberobello, capofila, per il progetto di candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027.Al riguardo, il sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo, il 2 luglio - durante un evento pubblico - ha inviato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura, è seguita la fase di co-progettazione con i Comuni coinvolti nel progetto per raccogliere i progetti che saranno inseriti nel dossier PIETRAMADRE che sarà presentato al Ministero il prossimo 26 settembre. L’esito sarà reso noto a marzo 2025.La serata folk ‘Alberobello – PIETRAMADRE’ è promossa e patrocinata dal Comune di Alberobello che lo ha inserito nella rassegna ‘We are in TRULLI 2024’.Il 40° FESTIVAL FOLKLORICO INTERNAZIONALE 'Città dei Trulli' proseguirà il 2 e 3 e si concluderà il 4 agosto. Durante queste serate si esibiranno gruppi provenienti da Kenya, Serbia, Taiwan e Bolivia.La partecipazione è libera.