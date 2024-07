Torneo di San Marino: Fabio Fognini vola al secondo turno

Fognini ha dichiarato: “A 37 anni fisicamente sto bene, sono numero 70 al mondo nella Classifica ATP e spero di continuare a vincere in questo torneo”. il ligure Matteo Gigante ha superato 6-1 7-6 Andrea Picchione. Il francese Alexander Muller ha sconfitto lo svizzero Remy Bertola. Lo spagnolo Carlos Lopez Montagud ha prevalso 1-6 6-2 6-2 sullo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Giovanni Fonio si è imposto 7-6 7-6 sul brasiliano Mateus Alves.





Il bosniaco Nerman Fatic ha battuto 6-3 7-5 l’ argentino Gonzalo Villanueva. Andrea Pellegrino si è aggiudicato 6-4 7-5 il match con il russo Kiril Kivatsev. Samuel Vincent Ruggeri ha vinto 6-4 6- 1 contro il brasiliano Joao Lucas Da Silva. Il dominicano Nick Hardt ha sconfitto 6-1 6-3 il francese Maxime Janvier.

Nel primo turno del torneo ATP 125 Challenger di San Marino sulla terra rossa, Fabio Fognini ha vinto in tre set 6-7 6-1 6-2 in 2 ore e 15 minuti contro il brasiliano Pedro Sakamoto e si è qualificato per il secondo turno. Nel primo set grande equilibrio fino al 6-6, è stato necessario il tie-break e il brasiliano ha prevalso con il dritto sul ligure. Nel secondo set Fognini ha dominato con i pallonetti e il rovescio. Nel terzo set l’ italiano con un gioco veloce si è portato sul 4-1 e con i top spin si è aggiudicato l’ incontro.