Alezio, 'Mamanet Il Salento in Rete': dal 5 al 10 agosto presso Villa L'Assunta

LECCE - Si è tenuta martedì 30 luglio presso la sala conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce, la presentazione del progetto "Mamanet – Il Salento in Rete". L'evento, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà dal 5 al 10 agosto nel comune di Alezio a Villa L'Assunta ed è realizzato e promosso dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Mamanet Salento con il patrocinio della Regione Puglia, le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Lecce e l'associazione DisabilmenteMamme. A sfidarsi saranno i diciotto comuni della provincia di Lecce che hanno aderito al raduno: Alezio, Aradeo, Cavallino, Galatina, Galatone, Lequile, Matino, Nardò, Parabita, Poggiardo, Racale, San Cesario, San Donato, San Pietro in Lama, Sannicola, Taurisano, Tricase e Tuglie, grazie alle quali è stato possibile formare ben 18 squadre femminili, con più di 100 donne che parteciperanno all'iniziativa.





Ma cos'è il Mamanet? Nato in Medio Oriente nel 2005 dalla fondatrice Ofra Abramovic e importato in Italia dall'Associazione Italiana Cultura Sport, Mamanet è un gioco di squadra a sei, versione femminile del cachibol, che fonde la pallavolo e la palla rilanciata, con regole semplici ed alla portata di tutti.





Si tratta di una disciplina sportiva ideata per le donne over 30 e per le mamme, ma di fatto aperta a chiunque. Immaginato come attività di squadra e ispirato alla pallavolo, il gioco del Mamanet si è ormai diffuso in tutto il mondo ed è da tempo approdato anche in provincia di Lecce, come dimostra il nutrito gruppo Mamanet Salento. Tutt'altro che statico, il Mamanet si pratica sul campo di pallavolo e richiede un allenamento costante come qualunque sport di squadra, ma non è necessaria alcuna fisicità particolare e può essere praticato davvero da tutti, a prescindere dall'età. Semplice quanto basta, ma con delle regole ben precise e dettagliate in un apposito regolamento, questo sport si rivela molto divertente e riesce a coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, tanto da imporsi in alcuni Paesi come un vero e proprio sport popolare, dai risvolti sociali non indifferenti.





Su tali aspetti si sono concentrati anche gli interventi di coloro i quali hanno preso parte alla presentazione dell'iniziativa. Il consigliere provinciale con delega allo Sport Antonio Tramacere, il sindaco del Comune di Alezio Andrea Barone, l’assessore alle Associazioni Fabiola Margari, il sindaco del Comune di Aradeo Giovanni Mauro, la presidente dell’Aps DisabilmenteMamme Antonella Tarantino, il presidente dell’Asd Mamanet Salento Luigi Antonio De Luca, tutti concordi nel sottolineare l'impegno e l'attenzione da parte delle istituzioni nei confronti di una disciplina inclusiva come il Mamanet che valorizza la bellezza dello sport e dello stare insieme in comunità, abbattendo qualsiasi tipo di barriera e prediligendo l'inclusione alla competitività. Al raduno parteciperanno attivamente, scendendo in campo assieme alle squadre dei propri comuni, anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, a testimoniare il legame, la partecipazione e la cooperazione sempre più forte con l'associazione.





Il Mamanet, infatti, non solo stimola l'attività fisica ed il benessere individuale, ma esprime notevole capacità di aggregazione tra i partecipanti, riuscendo a coinvolgere anche donne che, per motivi di lavoro o di famiglia, poco tempo hanno a disposizione per praticare attività sportiva. Anche per tale motivo questo sport si declina soprattutto al femminile.





Non a caso, numerosi sono gli eventi che si susseguono nella provincia di Lecce e che vedono protagonista il Mamanet Salento. L'associazione guidata dal presidente Luigi De Luca da più di 8 anni ormai si è imposta, anche grazie agli ottimi risultati sportivi ottenuti, sulla scena nazionale oltre che nel contesto locale. Anche nel tacco d'Italia questo sport si sta diffondendo rapidamente, sta catturando l'attenzione di tanti e sta coinvolgendo sempre più donne e mamme, le quali si sentono ormai parte integrante di una grande famiglia in cui trovare nuove amicizie, distrarsi dallo stress di tutti i giorni e praticare attività sportiva, divertendosi.





Inoltre, da anni l'ASD Mamanet Salento offre gratuitamente 5 percorsi sportivi e formativi adatti a tutte le età ed a tutte le esigenze: Mamanet Classico (mamme e donne Over 30), Mamanet Famiglia (mamme e figlie giocano insieme nella stessa squadra), Mamanet Dolce (over 65 misto uomo/donna), Mamanet Inclusivo (diversamente abili) e Mamanet Beach (sport in spiaggia) con le finalità di abbattere le barriere sociali e culturali creando inclusione e socializzazione.





"Mamanet – Il Salento in Rete" valorizza e dona voce a tutte le donne e rientra tra le manifestazioni volte a promuovere pari opportunità ed inclusione, collegandosi idealmente allo svolgimento della 33^ edizione dei Giochi Olimpici 2024.





Appuntamento dunque con Mamanet "Il Salento in Rete" dal 5 al 10 agosto ad Alezio presso Villa L'Assunta. La cerimonia di premiazione è prevista per la serata di sabato 10 agosto. Ingresso libero.