Allerta meteo in Puglia: temporali previsti dalle 20:00 del 1° luglio 2024

Evitare gli spostamenti non necessari durante il periodo di allerta.

Prestare attenzione ai bollettini meteorologici e seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile.

Assicurarsi che i sistemi di drenaggio delle proprie abitazioni siano funzionanti.

Evitare di sostare in prossimità di fiumi, torrenti e zone soggette a frane.

BARI - Un avviso di allerta meteo è stato diramato per tutta la regione Puglia a partire dalle ore 20:00 del 1° luglio 2024 e per le successive 28 ore. Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio, con quantitativi cumulati moderati.A causa di queste condizioni meteorologiche, è stata emessa una allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio pugliese. L'allerta invita i cittadini a prestare particolare attenzione ai possibili rischi legati a frane, allagamenti e piene improvvise dei corsi d'acqua.Raccomandazioni per la PopolazioneLe autorità locali raccomandano di:La situazione sarà costantemente monitorata e aggiornamenti saranno forniti in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza personale e quella della comunità.