Taranto, Melucci: 'Circa seimila turisti arrivati in un giorno: Taranto celebra un risultato storico'

TARANTO - Le perplessità manifestate da chi, andando alla ricerca del classico "pelo nell'uovo", ancora non ritiene Taranto in grado di poter essere una delle mete turistiche più apprezzate dell'intero Mediterraneo sono state spazzate via nella giornata di ieri. Una giornata davvero da ricordare per il capoluogo ionico e per il suo Porto, dove per la prima volta nella storia dello scalo, due magnifiche navi da crociera di grande tonnellaggio, la "Fascinosa" di Costa Crociere e la "Mein Schiff 5" di TUI, hanno attraccato contemporaneamente al Molo San Cataldo facendo sbarcare circa seimila turisti in una città pronta ad accoglierli per far conoscere le sue bellezze naturalistiche ed il suo inestimabile patrimonio storico e culturale. Grandissima la soddisfazione dell'Amministrazione comunale che attraverso il suo sindaco, Rinaldo Melucci, ha voluto esprimere il proprio plauso per un traguardo che fino ad alcuni anni fa era soltanto poco più che un auspicio.





"Questo evento -ha dichiarato il primo cittadino- è il risultato di un impegno congiunto e della grande sinergia tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP), la Capitaneria di Porto e i Servizi Tecnico-Nautici, che hanno lavorato insieme per coordinare le attività necessarie a rendere possibile questo doppio approdo. Un ringraziamento speciale va anche alla società che ha gestito l’intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino delle quote dei fondali per l’accoglienza contemporanea delle due unità e a tutte le imprese e i lavoratori che hanno contribuito a questo successo".





"Il Comune di Taranto – ha proseguito il sindaco- riconosce l’importanza di questo momento per il futuro del turismo e dello sviluppo economico della città. L’arrivo simultaneo delle due navi da crociera non solo aumenta l’attrattività del nostro Porto, ma rafforza anche il suo ruolo come destinazione crocieristica nel Mediterraneo".





"Con la futura realizzazione di ulteriori interventi infrastrutturali, come l’arretramento del varco est, il Molo San Cataldo e l’area circostante diventeranno ancora più accoglienti e attrattivi, offrendo nuove opportunità per i turisti e migliorando la qualità della vita dei cittadini tarantini, il tutto a conferma del grande legame fra il Porto e la città. Intanto, allo scopo di fare il punto della situazione sui servizi crocieristici, venerdì 5 luglio terremo un Tavolo al quale parteciperanno anche l’Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto".





"Noi, come Amministrazione – ha concluso il sindaco Melucci- siamo orgogliosi di sostenere e celebrare questi sviluppi significativi, ma soprattutto ci impegniamo a continuare a lavorare nel solco di un processo di trasformazione che, puntando sulla sostenibilità ambientale e sulla rigenerazione del tessuto sociale, urbano e culturale cittadino, dovrà contribuire ad incrementare la dimensione internazionale della città di Taranto".