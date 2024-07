Ancora un altro traguardo per il comune di Carovigno, assegnate nuovamente le Spighe Verdi

CAROVIGNO (BR) - Carovigno festeggia un altro importante successo: l'assegnazione delle Spighe Verdi, un riconoscimento che celebra l'impegno del comune nella valorizzazione del proprio patrimonio rurale. Questo prestigioso vessillo è stato accolto con grande soddisfazione dal sindaco Massimo Lanzilotti, che ha sottolineato l'importanza di questa onorificenza per la comunità locale. - Carovigno festeggia un altro importante successo: l'assegnazione delle Spighe Verdi, un riconoscimento che celebra l'impegno del comune nella valorizzazione del proprio patrimonio rurale. Questo prestigioso vessillo è stato accolto con grande soddisfazione dal sindaco Massimo Lanzilotti, che ha sottolineato l'importanza di questa onorificenza per la comunità locale.





"Per Carovigno la Bandiera Spighe Verdi continua ad avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, la nostra storia, le tradizioni enogastronomiche, il legame con la terra, le aziende locali, i prodotti tipici, i percorsi turistici" ha dichiarato il sindaco. Lanzilotti ha ribadito che la città possiede numerose potenzialità e che è compito di tutti i cittadini tutelare il territorio e sfruttare le opportunità che si presentano quotidianamente.





Anche l'assessore Annamaria Saponaro ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo. "Un lavoro importante che mette insieme la parte politica e la parte amministrativa" ha affermato. "Il tutto si inserisce nella promozione turistico ricettiva della nostra città, un connubio tra pubblico e privato che ci porta verso un turismo sempre più sostenibile".





Le Spighe Verdi rappresentano un riconoscimento che premia le amministrazioni locali impegnate nella promozione di un'agricoltura sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Questo vessillo è conferito ai comuni che dimostrano di perseguire pratiche virtuose in termini di sostenibilità ambientale, gestione del territorio, e qualità della vita per i propri cittadini.





Carovigno, con le sue ricche tradizioni enogastronomiche, il forte legame con la terra e la presenza di aziende locali che producono prodotti tipici di alta qualità, è un esempio di come una comunità possa prosperare valorizzando le proprie risorse naturali e culturali. Il riconoscimento delle Spighe Verdi è un attestato del lavoro svolto dall'amministrazione comunale per promuovere uno sviluppo sostenibile che rispetta l'ambiente e valorizza le tradizioni locali.





L'assegnazione delle Spighe Verdi a Carovigno non è solo un premio, ma anche un invito a continuare su questa strada virtuosa. La collaborazione tra pubblico e privato, come sottolineato dall'assessore Saponaro, è fondamentale per costruire un futuro sostenibile e attrarre un turismo di qualità, rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni locali.





Le iniziative messe in atto dall'amministrazione comunale, come la promozione dei percorsi turistici legati alle tradizioni enogastronomiche e al patrimonio rurale, rappresentano un modello di sviluppo che può essere seguito da altre realtà locali. Carovigno dimostra che è possibile coniugare crescita economica, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle tradizioni, creando un contesto in cui il benessere della comunità e la sostenibilità ambientale vanno di pari passo.





L'assegnazione delle Spighe Verdi a Carovigno è un riconoscimento del lavoro svolto dall'amministrazione comunale e dai cittadini per promuovere uno sviluppo sostenibile e valorizzare il patrimonio rurale. Questo traguardo testimonia l'impegno della città nel perseguire pratiche virtuose che contribuiscono alla qualità della vita e alla promozione di un turismo sostenibile. Carovigno, con le sue numerose potenzialità, continua a essere un esempio di come la tutela del territorio e la valorizzazione delle tradizioni possano rappresentare un volano per lo sviluppo locale.