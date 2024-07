San Michele Salentino, il 29 e 30 luglio arriva la Sagra de 'Lu Gnummariedd'

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - È uno degli appuntamenti più attesi e gustosi nel programma estivo di San Michele Salentino: lunedì 29 e martedì 30 luglio si terrà la quarta edizione della sagra de "Lu Gnummariedd". Dopo il successo alla Bit di Milano con la presentazione del prodotto tipico ai buyer internazionali, l’evento si arricchisce di nuove proposte, aumentando l’offerta enogastronomica. - È uno degli appuntamenti più attesi e gustosi nel programma estivo di San Michele Salentino: lunedì 29 e martedì 30 luglio si terrà la quarta edizione della sagra de "Lu Gnummariedd". Dopo il successo alla Bit di Milano con la presentazione del prodotto tipico ai buyer internazionali, l’evento si arricchisce di nuove proposte, aumentando l’offerta enogastronomica.





L'appuntamento è a Borgo Ajeni, l’antico agglomerato da cui ebbe origine il paese, per degustare i tradizionali involtini di frattaglie cotti alla brace. L'evento è organizzato dall'Associazione Macellai e gode del patrocinio del Comune di San Michele Salentino.





"Ancora una volta – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini - vogliamo puntare sulle sfide di un turismo moderno che scommette sulla sostenibilità, sulla lentezza e sulla tipicità di un territorio unico come quello di San Michele Salentino. L’esperienza antica dei nostri macellai è il laboratorio da cui attingere per una nuova strategia di sviluppo economico che valorizzi i sapori tipici della Puglia senza dimenticare i saperi di una cultura contadina. L’impegno degli organizzatori di questa sagra – conclude il primo cittadino - è ogni anno un esempio per tanti giovani che vogliono con le loro idee innovative proporre progetti di sviluppo per la nostra comunità".





Lo sfrigolio del prodotto tipico sui carboni ardenti accompagnerà il focus "Lo Gnummariedd e il Turismo Enogastronomico" in programma alle 19:30 di lunedì 29 luglio. A questo incontro parteciperanno il sindaco Giovanni Allegrini, Francesco Zecchino (Tour Operator Dimensione Puglia), Pierangelo Argentieri (Presidente Federalberghi Brindisi), Imma Dimastrodonato (Tenute Bellamarina), Vito Quarato (Masseria Marangiosa) e Dario Apruzzi (Presidente Associazione Macellai).





Alle 20:30 aprirà la sagra con gli stand pronti a proporre le specialità tipiche, esaltando i temi della tipicità, della dieta mediterranea e della cultura alimentare legata alle tradizioni locali. Lo spettacolo musicale sarà a cura dei Blu70, mentre alle 23:00 ci sarà Dj Uep e l'angolo Gin Tonic. Martedì 30 luglio, si torna a Borgo Ajeni per immergersi nelle tradizioni e gustare ancora gli speciali Gnummariedd. Alle 20:00 apertura della sagra e spettacolo con la sabbia a cura dell'artista Donatello Pentasuglia. Alle 21:30 musica e balli con La Pizzica del gruppo Li Spizzicusi. Alle 23:00 Angolo Gin Tonic. Quest’anno gli organizzatori hanno inserito una novità: l’angolo Wine Experience a cura delle Tenute Bellamarina.





Lo Gnummariedd è un prodotto gastronomico storico, con una ricetta che i macellai sammichelani si tramandano da generazioni e di cui custodiscono gelosamente i segreti. Gli Gnummariedd sono preparati con frattaglie miste di agnello o capretto da latte (fegato, polmone e rognone), strette all'interno del loro stesso budello, insieme a foglie di prezzemolo gigante e carosello (semi di finocchio selvatico). Lo Gnummariedd ha ottenuto il marchio De.Co. (Denominazione Comunale) un riconoscimento concesso dall'amministrazione comunale al fine di tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un'attività agroalimentare o un prodotto dell'artigianato in stretta correlazione col territorio e la sua comunità.