Andria, ospedale Bonomo. Di Bari: 'L’inaugurazione del nuovo laboratorio di patologia clinica permetterà una maggiore efficienza del Pronto Soccorso'

BARI - “Da anni mi batto per il potenziamento dell’ospedale Bonomo, un presidio fondamentale per il territorio in attesa del nuovo nosocomio. Oggi sono particolarmente felice per l’inaugurazione del nuovo laboratorio di patologia clinica, arrivata dopo anni di richieste e pressing”. Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, presente questa mattina all’inaugurazione.“Un ambiente più grande e nuovo - continua di Bari - e grazie alle nuove apparecchiature sarà possibile accelerare i tempi del Pronto Soccorso, garantendo più efficienza. Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello importante per far sì che questa struttura possa essere sempre più rispondente al bisogno di salute dei cittadini di tutta la Bat. Voglio ringraziare anche i medici, gli infermieri e tutti gli operatori che lavorano al Bonomo per la grande professionalità e per il lavoro quotidiano. L’impegno sarà costante per continuare con l’implementazione dei servizi all’interno dell’ospedale”.