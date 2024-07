L'International Street Food 2024 sbarca a Conversano

CONVERSANO - Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, l’VIII Edizione dell’International Street Food 2024 - la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) e per questa data, in collaborazione con Confartigianato Imprese Bari-Bat-Brindisi e Confartigianato Conversano.Sarà a Conversano per la sua 89° tappa, da sabato 20 a unedì 22 luglio, in Corso Domenico Morea (Castello), (sabato 18-24, domenica e lunedì 12-24) e vanta il patrocinio del Comune di Conversano. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024.Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.I truck e gli stand più importanti d’Italia con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.