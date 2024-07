Antonio Decaro nominato presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo: il commento del presidente Emiliano

BARI – La nomina di Antonio Decaro alla presidenza della Commissione Ambiente del Parlamento europeo è stata accolta con orgoglio e determinazione dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In una dichiarazione ufficiale, Emiliano ha espresso il suo entusiasmo per questo importante riconoscimento, sottolineando le sfide ambientali e le aspettative che la Puglia ripone in Decaro.

Orgoglio e responsabilità

“La notizia della nomina di Antonio Decaro a presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo ci inorgoglisce e ci carica di grandi responsabilità,” ha dichiarato Emiliano. Il presidente ha rimarcato come la Puglia, nel corso degli anni, abbia lottato con determinazione per promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione, puntando sulla sostenibilità e sull’economia circolare. La regione, che detiene il primato in Italia per la produzione di energia da fonti alternative, ha anche raggiunto importanti risultati nella bonifica ambientale, con interventi significativi nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Foggia.

Il contributo di Decaro

Emiliano ha espresso fiducia nel fatto che Decaro, grazie alla sua esperienza come sindaco e alla sua competenza come ingegnere specializzato in mobilità sostenibile, sarà in grado di sostenere efficacemente le battaglie ambientali della Puglia e dell’Europa. “Siamo convinti che Antonio Decaro sosterrà le nostre battaglie per limitare l’uso del suolo, garantire la salute dei pugliesi e degli europei, e attuare il Green New Deal in modo compatibile con le esigenze economiche e di sviluppo,” ha affermato Emiliano.

Attuazione dei progetti infrastrutturali

Il presidente della Regione Puglia ha inoltre evidenziato come la competenza di Decaro nella mobilità sostenibile rappresenti una garanzia per l’attuazione dei progetti infrastrutturali in corso. Questi progetti, mirati a ridurre l'impatto ambientale del trasporto e a migliorare la sicurezza, sono considerati cruciali per alleggerire il carico ambientale e sostenere uno sviluppo più verde.