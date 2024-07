Apre questa sera il primo Luna Park di Torre Quetta: ingresso gratuito per disabili e bambini delle associazioni di volontariato

BARI - Questa sera alle 19:00 verrà inaugurato il primo Luna Park firmato Torre Quetta, un evento attesissimo che segna un nuovo impegno della direzione di Torre Quetta verso le associazioni di interesse sociale e culturale.In collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) San Nicola, l'organizzazione ha deciso di offrire l'ingresso gratuito per la serata inaugurale a tutte le persone con disabilità e ai bambini e bambine appartenenti alle associazioni di volontariato. Per usufruire di questa opportunità, è necessario contattare gli organizzatori via email all'indirizzo baritorrequetta@gmail.com, indicando il numero dei partecipanti. Gli interessati riceveranno un braccialetto che permetterà di accedere gratuitamente a tutte le attrazioni e giostre del Luna Park.Tra le associazioni che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, spicca Seconda Mamma. Questa organizzazione di volontariato, ufficialmente costituita il 17 gennaio 2017 ma attiva già da tempo sul territorio barese, si dedica al sostegno delle famiglie con minori in condizioni di disagio economico e sociale. Seconda Mamma opera sia in situazioni di emergenza che attraverso progetti a lungo termine, collaborando con i servizi sociali, altre associazioni, case famiglia, centri per minori abbandonati e per ragazze madri.Serena Ambrosi, presidente dell'associazione Seconda Mamma, ha espresso grande gratitudine: "E’ con grande gioia che abbiamo accettato questo invito per il quale ringraziamo di cuore Christian Calabrese, lo staff di Torre Quetta e i gestori del Luna Park del gruppo Perris. Questa è una donazione speciale in cui si regala la 'normalità' di un pomeriggio al luna park. Diamo per scontate troppe cose, la gioia di vedere dei bambini e dei ragazzini con gli occhi pieni di felicità è qualcosa di cui noi di Seconda Mamma non ci stancheremo mai. Ci sono tanti modi di far del bene, donare emozioni è quello che più ci riempie il cuore e ci fa sperare in un mondo più bello di quel che alle volte sembra! Grazie e buon divertimento ai nostri piccoli".Oltre all'ingresso gratuito, sarà possibile beneficiare di uno sconto del 20% presso i chioschi convenzionati del Luna Park. Maggiori informazioni saranno disponibili all'ingresso dell'evento. Inoltre, è stato previsto un parcheggio riservato vicino alle attrazioni, per rendere l'accesso ancora più comodo per tutti i partecipanti.L'inaugurazione del Luna Park di Torre Quetta rappresenta non solo un'opportunità di svago, ma anche un importante gesto di inclusione e supporto per la comunità.