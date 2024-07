Apulia Film Commission: 'Geografie Contemporanee' presenta 'I misteri del Bar Étoile'

BARI – La programmazione cinematografica di Apulia Film Commission continua ad arricchire le serate estive al Cineporto di Bari. Domani, martedì 23 luglio alle 21, per il ciclo “Geografie Contemporanee”, sarà proiettato l'atteso film “I misteri del Bar Étoile” di Dominique Abel e Fiona Gordon. L'ingresso è libero e l'accesso avviene tramite il Monumentale della Fiera del Levante. A introdurre il film e a dialogare con il pubblico ci sarà Paola Di Gravina.“I misteri del Bar Étoile” è una brillante commistione di generi che spazia dalla commedia al noir, unendo malinconia e leggerezza, senso della burla e coscienza del dramma. La pellicola, che ha partecipato in concorso allo scorso Festival di Locarno, richiama alla mente il cinema di Aki Kaurismäki e Jacques Tati per il suo stile unico e coinvolgente.Ambientato nel cuore di Bruxelles, il Bar Étoile è un piccolo locale gestito da Boris (Dominique Abel) e sua moglie Kayoko (Kaori Ito). Boris è un ex attivista politico che si nasconde dal 1986, dopo essere stato coinvolto in un'aggressione durante un attacco terroristico. La sua vita tranquilla viene sconvolta quando Georges, l'uomo ferito durante l'attacco, entra nel bar in cerca di vendetta.Con l'aiuto di Tim, un fedele impiegato che lavora come buttafuori, Boris e Kayoko elaborano un piano per sfuggire alla furia di Georges. Coinvolgono Dom (Dominique Abel), un uomo depresso e anonimo, che ha una straordinaria somiglianza con Boris. Ignaro del pericolo che corre, Dom diventa il bersaglio designato. Tuttavia, quando sua moglie Fiona (Fiona Gordon), un'investigatrice privata, scopre il piano, tutto rischia di andare pericolosamente a rotoli.La proiezione di “I misteri del Bar Étoile” rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di cinema, offrendo una serata di intrattenimento di alta qualità e riflessione. La presenza di Paola Di Gravina, che introdurrà il film e interagirà con il pubblico, aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla serata.Non perdete l'appuntamento con questo straordinario film domani sera al Cineporto di Bari, un'occasione per esplorare le sfumature della commedia e del noir in un contesto unico e suggestivo.