Serie C: il Foggia acquista l'attaccante Michele Emmausso dall'ACR Messina

Emmausso ha dichiarato: “Conosco bene il girone C di Serie C, la storia e i tifosi del Foggia. Essere qui per me è motivo di grande gioia. Sono pronto e determinato per iniziare questa nuova avventura a Foggia”. Il calciatore sarà sicuramente un rinforzo importante per l’ attacco dei pugliesi nella prossima stagione. Nella sua carriera ha giocato nelle giovanili del Genoa, nel Taranto, nel Siena, nella Reggina, nel Cuneo, nella Vibonese, nel Catania, nel Lecco, nel Campobasso, nel Potenza, nel Picerno nella Caivanese e nel Messina.

Il Foggia ha acquistato l’ attaccante Michele Emmausso 26 anni a titolo definitivo dall’ ACR Messina per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto con i dauni fino al 30 giugno 2026. Il giocatore nella scorsa stagione ha disputato 31 partite e realizzato 9 reti nell’ ACR Messina nel girone C di Serie C.