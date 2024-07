Arriva a Bari ‘Monumenta- Arte in Cantiere’: i grandi maestri del Novecento giungono in Puglia

BARI - Venerdì 19 luglio, alle ore 10.00, alla Cittadella della Cultura di Bari (via Oreste Pietro 45), si terrà la conferenza stampa per la presentazione di ‘ Monumenta’ – Arte in Cantiere’, una mostra organizzata dal Segretariato regionale del Ministero della Cultura- Puglia, diretto dall’arch. Maria Piccarreta.Sei sculture di ‘Luciano Minguzzi, Giò Pomodoro, Venanzo Crocetti, Costantino Nivola, Mauro Staccioli e Jannis Kounellis saranno in mostra alla Cittadella fino al 13 settembre. Dopo Bari, le opere si sposteranno il 20 settembre, e si potranno ammirare fino al 3 febbraio 2025, davanti ad alcuni monumenti pugliesi dove sono in corso importanti cantieri di restauro diretti dal Segretariato del MiC Puglia a Bari, Canosa di Puglia ( BT), Galatone (LE) e Sant’Agata di Puglia (FG).Alla conferenza stampa interverranno l’arch. Maria Piccarreta, Segretario regionale del MiC Puglia, il direttore artistico, Roberto Begnini, la curatrice della mostra, Roberta Semeraro, il presidente di Confindustria Bari- Bat, Sergio Fontana, il presidente di ANCE Bari- Bat, Nicola Bonerba, il presidente di ANCE Lecce, Valentino Nicolì, il presidente di ANCE Foggia, Ivano Chierici, la direttrice della Biblioteca Nazionale di Bari, Antonietta De Felice, il direttore dell’Archivio di Stato Bari, Adriano Buzzanca, la Soprintendente di Bari, Giovanna Cacudi, la Soprintendente di Lecce, Francesca Riccio, la Soprintendente di Foggia, Anita Guarnieri, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, e il sindaco di Sant’Agata di Puglia, Pietro Bove.La mostra è realizzata grazie anche al sostegno di Confindustria Bari-Bat, con il contributo della Camera di Commercio di Bari, e la sponsorizzazione tecnica di ANCE Bari- Bat, ANCE Foggia e ANCE Lecce.