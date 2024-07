Tragedia a Porto Cesareo: giovane 18enne perde la vita in un incidente stradale

PORTO CESAREO - Ieri pomeriggio, Porto Cesareo, nel Salento, è stata teatro di un drammatico incidente stradale che ha causato la morte del giovane Samuel Mark Nestola, 18 anni. L'incidente è avvenuto sulla provinciale che collega la città a Sant’Isidoro, mentre Samuel stava tornando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro al lido Tabù.

La dinamica dell'incidente

Per ragioni ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro una palina segnaletica situata a bordo strada. Dopo l'impatto, la moto ha terminato la sua corsa sullo sterrato. Purtroppo, Samuel è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

I soccorsi e le indagini

Il personale del 118 è prontamente intervenuto sul luogo dell'incidente, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Samuel, originario di Copertino, aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio. Le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente sono state affidate ai Carabinieri.

Un giovane pieno di vita

Samuel Mark Nestola era conosciuto e benvoluto nella sua comunità. La sua tragica scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di amici e familiari. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa possa aver provocato la perdita di controllo dello scooter.

Un addio straziante

La comunità di Copertino si è stretta attorno alla famiglia Nestola, esprimendo cordoglio e solidarietà in questo momento di immenso dolore. Samuel verrà ricordato per la sua giovane età, il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, stroncata troppo presto da un destino crudele.