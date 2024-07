Arte, cultura e intrattenimento: così Manduria richiama i turisti

MANDURIA - Cultura e intrattenimento con la volontà di promuovere il territorio e coinvolgere la comunità locale e i turisti. Storia, arte, musica e spettacolo s’intrecciano e danno vita a un’idea progettuale che è conoscenza, valorizzazione dei luoghi e occasione di eventi all’aperto. Nascono con questi presupposti i due appuntamenti di "Manduria Buskers Festival - Una Notte di Arte e Cultura” in programma il 27 luglio dalle 20:30 all’1.00, e Manduria 80’ Festival che si svolgerà il 30 agosto. Protagonista sarà il centro storico: slarghi, chiostri e piazzette diventano palcoscenico diffuso di esibizioni e siti da fruire e scoprire con le visite guidate gratuite.«Con queste iniziative – commenta il sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro – vogliamo rendere la nostra cittadina sempre più attrattiva. In questa estate 2024 ci fregiamo di un importante e ambito riconoscimento, il marchio di Bandiera Blu che sventola sulle spiagge di San Pietro in Bevagna, Borraco, Salina dei Monaci e Torre Colimena. Un risultato importante che significa anche un punto di riferimento per residenti e turisti che meritano vacanze al mare sostenibili e attente all’ambiente. Di giorno al mare, di sera vi aspettiamo nel borgo antico».L’idea progettuale è dell’associazione ArchiTa Festival con il patrocinio del comune di Manduria, del Consiglio regionale della Puglia e di Confcommercio Taranto.Prezioso l’apporto della cooperativa Spirito Salentino che, sabato 27 luglio, sarà impegnata nelle visite guidate gratuite nel centro storico della città dei Messapi. Partiranno alle 20:30 e alle 22 da piazza Garibaldi (prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al 338.1340466) per raggiungere il ghetto ebraico, la sinagoga, largo Campanile, il “balcone dello Sbadiglio” e il Calvario.Sempre il 27, mimi, giocolieri, saltimbanchi, cantastorie. E ancora musica, danza, acrobatica aerea, circo, fachirismo, spettacoli di fuoco, bolle di sapone giganti e tante sorprese in cui non mancheranno momenti divulgativi culturali dedicati alla storia del territorio. Attraverso il reading letterario di Francesco Franchini e Barbara Galeandro, sarà possibile scoprire i miti e le simbologie dello stemma civico della cittadina e con la lectio magistralis di Giuseppe Pio Capogrosso le leggende del Fonte Pliniano e della Chioccia d'Oro. Lungo il percorso saranno presenti stand di street food e prodotti tipici. L’ingresso è libero.Il 30 agosto, invece, di scena musica, luci e atmosfere dai favolosi anni Ottanta con Manduria 80’ Festival (dalle 18 a mezzanotte). L’evento, nato a Taranto lo scorso anno, ha portato oltre 20mila presenze nel borgo, attratte dalla magia di una serata in grado di far rivivere quel periodo mitico. Dieci le band che si esibiranno, mentre saranno coinvolti anche i locali della zona in cui saranno serviti cibi e drink tipici del periodo. Info eventi: 388.7848371.«Siamo molto soddisfatti – dichiara Luigia Lamusta, assessora al Turismo e marketing territoriale, spettacolo, grandi eventi del comune di Manduria – di ospitare queste due serate che, per le loro peculiarità, rappresentano senza dubbio un’attrattiva e un incentivo ulteriore a scegliere la nostra cittadina. Manduria, crocevia di popoli, scrigno di arte e cultura è in grado di conquistare i visitatori con la sua bellezza e la sua storia. Se a tutto questo uniamo degli eventi di grande richiamo, ecco che la nostra estate è pronta a stupire».