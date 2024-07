Assalto al bancomat della Banca Popolare di Milano ad Ascoli Satriano

ASCOLI SATRIANO - Questa mattina all'alba, un assalto ha colpito lo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano situato in via Santa Maria del Popolo ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. Gli sconosciuti responsabili hanno utilizzato esplosivo, inserendolo nella fessura dello sportello, provocando una potente detonazione che ha gravemente danneggiato la struttura.Il boato dell'esplosione è stato avvertito in gran parte della cittadina, causando paura e allarme tra i residenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili dell'assalto.Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente per raccogliere tutte le informazioni utili e assicurare i colpevoli alla giustizia, mentre la comunità locale rimane in stato di apprensione per l'episodio di violenza che ha scosso la tranquilla cittadina di Ascoli Satriano.