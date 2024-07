Bari Leggera: domani all'Arena della Pace di Bari lo spettacolo 'Tra vento e mare'

BARI - Un marinaio del sud e una giovane sognatrice di Bologna. Un amore ispirato alla storia fatta di parole e di musica dell’uomo che, con la sua fantasia, ha fatto, e fa ancora, sognare milioni di anime inquiete. Tra realtà e immaginazione, nei luoghi pugliesi cari a Lucio Dalla, come le isole Tremiti, Anna e Marco vivono il loro romanzo d’amore nello spettacolo “Tra vento e mare”, omaggio all’estro poetico del cantautore bolognese che domani (28 luglio) alle 21 all’Arena della Pace del quartiere Japigia di Bari (via Natale Loiacono, 20), chiuderà la prima edizione della rassegna Bari Leggera, curata dalla Compagnia Malalingua, con la direzione artistica di Marco Grossi.Testo e regia di William Volpicella, che ne è interprete al fianco di Valentina Gadaleta: i due, che insieme compongono il noto duo WilVa, cantano anche le canzoni dello spettacolo insieme ad Annamaria Ercole. Ottanta minuti di emozione in cui si racconta una storia di fantasia cucita dalle e nelle canzoni di Lucio Dalla, i più significativi tasselli di una incredibile discografia (tra gli altri, Vita, Ma come fanno i Marinai, Anna bellanna, Anna e Marco, Futura, 4/3/1943) eseguiti dal vivo dai Superclassifica Sciò.Ingresso libero fino a esaurimento posti.: 351/85.28.494.