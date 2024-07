Veronico Srl: 50 anni di storia, idee e sogni all'insegna dell'attenzione ambientale e dell'innovazione

La famiglia Veronico, titolare dell’impresa, ha organizzato per l’occasione prima un tour dell’impianto e delle sue diverse aree di lavoro, per spiegare agli addetti e ai non addetti ai lavori il funzionamento delle attività, subito dopo un talk di circa un’ora su vari temi dell’ambiente con alcuni dei principali protagonisti di questa storia, a cominciare da padre e figlia, Nicola e Chiara Veronico, oggi ai vertici dell’azienda, e su come questa azienda abbia saputo, negli anni, impattare positivamente sul contesto ambientale e sociale.

Tra le varie nuove iniziative descritte nel corso della serata, vi è anche la nuova palazzina adibita a Laboratorio di Analisi Chimico-fisica e Ricerca e Sviluppo, di circa 300 mq.





«Siamo arrivati a questi 50 anni con semplicità. Quello che ci ha animato è stata una dedizione pura, il voler andare avanti un passo alla volta, insieme alla fiducia nell’innovazione. La nostra è un’azienda familiare, partita con mia madre e che adesso tornerà a esser guidata da una donna, mia figlia Chiara, che non è l’unica donna di una squadra di collaboratori e collaboratrici che ha reso la Nicola Veronico l’azienda che è oggi. Sono arrivati amici, colleghi da tutta Italia. Per questo traguardo abbiamo aperto le porte della nostra azienda come si aprono le porte di casa» ha raccontato Nicola Veronico, amministratore unico della Nicola Veronico srl.





«Arrivare a 50 anni non è così usuale nel nostro ambiente. Noi oggi festeggiamo questo traguardo anche con l’attivazione di quattro nuovi impianti anche per il trattamento dei rifiuti che quindi non ci occupiamo solo di stoccare ma anche di trattare. La chimica è ovunque in questa azienda. Abbiamo avviato un nostro laboratorio di analisi per verificare i rifiuti in entrata e in uscita passando da un laboratorio di 50mq a quello da 300mq che oggi è attivo» ha aggiunto Chiara Veronico, manager della Nicola Veronico srl.





«Nicola l’ho sempre visto come un amico. Ci conosciamo da 42 anni e insieme frequentiamo Anco. Abbiamo fatto tante battaglie insieme, e quando era lui presidente avere a che fare con i consorzi che nascevano in quel momento storico non era affatto facile. Dovevamo batterci per far ascoltare il nostro punto di vista e sedere ai tavoli di discussione, facendo crescere la nostra associazione. E Nicola lo ha fatto senza mai tirarsi indietro. Quello che ho raccolto è un testimone importante, e sono grato a chi mi ha preceduto e ancora oggi mi sostiene» sono state le parole di Franco Venanzi, presidente di Anco.





«Un 50° anniversario che definirei “speciale”, nello stesso anno in cui il Consorzio degli oli minerali usati ha festeggiato il suo 40°. L’anniversario di una delle “stelle” del nostro Consorzio, che in tutti questi anni ha dedicato agli oli minerali risorse, investimenti e grande spirito imprenditoriale e cooperativo per poi svilupparsi anche in altri settori di raccolta. L’anniversario di un’impresa costituita da Nicola, imprenditore saggio e proattivo, che ora sta affidando le redini a una donna di valore e determinata, sua figlia Chiara», ha dichiarato Riccardo Piunti, presidente del Conou.





«Anche Legambiente partecipa alla celebrazione al 50esimo anniversario della Nicola Veronico S.r.l. - dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente -. Un fiore all’occhiello, in Puglia e in tutta Italia, come esperienza di economia circolare. Un tema, quello del recupero e riciclo dell'olio minerale usato, di cui ci occupiamo da tanti anni, in collaborazione con il Conou. Il nostro Paese, infatti, grazie al lavoro del consorzio e di imprese come questa, rappresenta un'eccellenza a livello internazionale, puntando sul recupero di materia e sulla rigenerazione per fare nuovi prodotti. Per questo, in qualità di una delle 60 aziende raccoglitrici del Conou, ha ospitato nel suo impianto di Modugno, una tappa della nostra campagna I cantieri della transizione ecologica dedicata ai progetti ed esperienze oggi in essere, che vanno nella giusta direzione della transizione ecologica».







«La Nicola Veronico srl è un bell'esempio di lungimiranza imprenditoriale. È stata infatti una antesignana dell'economia circolare in Italia. Grazie ad imprenditori come Nicola Veronico e sua figlia Chiara l'Italia può vantarsi oggi di essere al primo posto in Europa per l'economia circolare. Pensate che in Europa attualmente si avvia a rigenerazione solamente il 60% dell'olio lubrificante usato, mentre in Italia si arriva a circa il 99%» ha dichiarato invece Sergio Fontana, presidente Confindustria Bari-Bat.





«La Nicola Veronico S.r.l. rappresenta un esempio virtuoso per la nostra comunità e per l’intera regione - ha dichiarato il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia -. Celebrare mezzo secolo di storia, innovazione e dedizione all’ambiente è un traguardo che merita il massimo riconoscimento e rispetto. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine alla famiglia Veronico, ai dipendenti e a tutti coloro che hanno collaborato nel raggiungere l’eccellenza che oggi rappresenta: un’azienda che negli anni ha saputo evolversi, mantenendo sempre alta l’attenzione alla qualità, alla sostenibilità, valori fondamentali per il nostro futuro. Sono convinto che solo attraverso un lavoro sinergico e condiviso tra il pubblico e il privato si possano affrontare le sfide ambientali che ci attendono, dal riciclo all’economia circolare, con l’ambizione di un futuro più green ed ecosostenibile, un obiettivo che stiamo fortemente perseguendo con la nostra amministrazione. Oggi, mentre celebriamo questo importante traguardo, rivolgiamo uno sguardo al passato con orgoglio e gratitudine e guardiamo al futuro con fiducia e speranza. Auguro alla Nicola Veronico S.r.l. e a tutti i suoi collaboratori ulteriori successi e una crescita continua. Che questo anniversario sia solo uno dei tanti traguardi di un cammino ancora lungo».





«Parlare della storicità dell’azienda ci ha permesso di ripercorrere le vicissitudini degli anni e al tempo stesso di apprezzare il valore futuro che l’azienda Veronico potrà continuare a dare nell’ambito di nuove e più innovative iniziative che dovranno vedere una nuova collaborazione tra istituzioni e privati finalizzata ad accrescere i valori sani del nostro territorio» ha sottolineato Giampiero Di Lella, dirigente della Città Metropolitana di Bari.





Al tour dell’azienda ha partecipato anche il Sindaco della Città di Bari e della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese.



LA STORIA DELLA NICOLA VERONICO SRL





La Nicola Veronico srl si occupa dal 1974 di raccolta, stoccaggio, recupero e smaltimento di rifiuti speciali. Ha pian piano ampliato la sua attività aggiungendo agli oli minerali usati (un rifiuto estremamente pericoloso per l’ambiente e la salute umana) tanti altri rifiuti (dagli pneumatici alle batterie a agli accumulatori, dai gas industriali alle apparecchiature elettriche, dalle sostanze chimiche ai medicinali e tanto altro). Il tutto sempre garantendo crescente attenzione e impegno per gli standard ambientali e le certificazioni di qualità, tanto da essere tra le prime aziende in Puglia a dotarsi di riconoscimenti di rilievo quali: EMAS; UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001.





Annualmente la Nicola Veronico srl (mediante apposito impianto di trattamento) concessionaria del CONOU (Consorzio Nazionale Oli Usati) raccoglie ben 8.802 tonnellate di oli lubrificanti usati (dato 2022). Per svolgere la sua attività di raccolta rifiuti, si avvale di 41 automezzi e, con l’attivazione della nuova autorizzazione, arriverà ad utilizzare complessivamente 32 serbatoi.





L’azienda è inoltre entrata a far parte della White List della prefettura di Bari, perché opera nel rispetto della legalità e secondo i più elevati standard di qualità e sicurezza. Il conseguimento del rating di legalità, il riconoscimento volto alla promozione di principi di comportamento etico in ambito aziendale ottenuto dall’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato), ed il marchio di Eccellenza conferito da Certiquality confermano l'impegno della Nicola Veronico S.r.l. che, di recente, ha realizzato una serie importante di investimenti: un evaporatore per il trattamento delle miscele oleose, combinato con un impianto di osmosi; un impianto di neutralizzazione; un nuovo e più grande trituratore; un avanzato impianto di inertizzazione oltre ad un nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche e un impianto di trattamento e abbattimento fumi.





Serbatoi, piazzali, autocisterne, automezzi con impianti a cassone o cisterne scarrabili, veicoli cassonati fissi e muniti di vari sistemi di caricazione, furgoni e autogrù, sono le attrezzature di cui la Nicola Veronico S.r.l. mantiene in piena efficienza al fine di assicurare che anche il trasporto e la movimentazione dei rifiuti avvengano nelle migliori condizioni di sicurezza per gli operatori, per il cliente e per l’ambiente.





Con l’attivazione della nuova AIA fatta a dicembre 2023, la Nicola Veronico s.r.l. potrà ottimizzare ulteriormente il proprio servizio mediante:





● Nuove aree coperte di circa 5.400mq autorizzate allo stoccaggio di rifiuti, con un piazzale esterno di circa 12.600mq;





● Ampliamento della capacità di stoccaggio dell'impianto Olii minerali;





● Ampliamento della capacità di stoccaggio dell'impianto Emulsioni;





● Ampliamento della capacità di stoccaggio dell'impianto Olii vegetali;





● Realizzazione di nuova palazzina adibita a Laboratorio di Analisi Chimico-fisica e Ricerca e Sviluppo di circa 300 mq su 2 superfici in maniera tale da caratterizzare nella maniera più corretta tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dallo stabilimento.





Oltre a ciò saranno implementate le capacità di trattamento autorizzate:





● Inertizzazione dei fanghi, secondo le ultime BAT;





● Sistema di evaporazione delle emulsione oleose per l'ottenimento di acque non pericolose;





● Neutralizzazione di soluzioni acquose Acide o Basiche





Il rispetto della normativa ambientale è caposaldo della gestione della Nicola Veronico srl, oltre ad una elevata conoscenza della chimica.