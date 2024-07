Autonomia differenziata, il presidente Paolicelli firma la petizione popolare per il referendum: 'Da nord a sud, tutta Italia dica no a una riforma ingiusta e impopolare'

BARI - Il presidente della IV Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia Francesco Paolicelli (PD) ha aderito alla raccolta firme per l’indizione del referendum contro l’Autonomia Differenziata, presso il banchetto allestito nel quartiere di Torre a Mare, a Bari.“L’Autonomia differenziata – dichiara Paolicelli – è una riforma ingiusta, pensata esclusivamente per sferrare il colpo di grazia al Mezzogiorno. La ritengo una riforma non solo scritta male, ma anche molto pericolosa, perché mina l’unità di questo Paese e la nostra Costituzione. Pensare di lasciare indietro territori solo perché storicamente sfavoriti rispetto ad altri, principio alla base della riforma, è quanto di più eversivo e ingiusto ci sia. Già a gennaio, in vista dell’avvio dell’iter legislativo, avevo rivolto a tutti i parlamentari del Sud un appello per mettersi una mano sulla coscienza, senza ottenere i risultati sperati. Per questo, ringrazio tutte le forze che in Puglia hanno dato vita al Comitato referendario e auspico che tutta l’Italia, da Nord a Sud, dica no a una riforma ingiusta e impopolare”.