Balena (Impegno 95): 'Periferie baresi attendono da anni risposte concrete'

BARI - Le periferie di Bari attendono da anni risposte concrete. I cittadini che risiedono in questi quartieri lamentano la mancanza di interventi efficaci e tempestivi, nonostante l'esistenza dei Municipi che dovrebbero prendersi carico delle esigenze locali. Tuttavia, questi organi non hanno l'autonomia necessaria per operare in modo indipendente e rispondere adeguatamente alle richieste del territorio.I Municipi sono stati istituiti con l'obiettivo di avvicinare l'amministrazione comunale ai cittadini, offrendo una gestione più diretta e partecipata delle problematiche locali. In teoria, dovrebbero essere in grado di intervenire su questioni specifiche dei singoli quartieri, ma la realtà è ben diversa. Senza autonomia decisionale e finanziaria, i Municipi restano enti di facciata, incapaci di agire concretamente. Questa mancanza di potere decisionale rende inefficace la loro azione e frustra le aspettative dei cittadini.Ad ogni tornata elettorale, le periferie diventano terreno fertile per promesse e proclami. I candidati si impegnano a risolvere i problemi, a migliorare i servizi e a rendere i quartieri periferici più vivibili. Tuttavia, una volta passate le elezioni, queste promesse rimangono spesso disattese, lasciando i cittadini in un perpetuo stato di attesa.La vera soluzione per rispondere efficacemente alle esigenze delle periferie risiede nel decentramento amministrativo. Questo implica dare reale autonomia ai Municipi, permettendo loro di gestire risorse e prendere decisioni in maniera indipendente. Solo con l'assegnazione di risorse adeguate e il coordinamento tra i Presidenti dei Municipi, si può garantire un'azione tempestiva e mirata.Secondo il Presidente dell'associazione Impegno 95, Dott. Gaetano Balena, è fondamentale che i Municipi abbiano le risorse necessarie per operare. La creazione di una rete di coordinamento tra i Presidenti dei Municipi potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la risoluzione delle problematiche locali. Questo approccio non solo rafforzerebbe l'autonomia dei Municipi, ma permetterebbe anche una migliore distribuzione delle risorse e una gestione più efficiente delle esigenze del territorio.In conclusione, per rispondere concretamente alle periferie di Bari, è indispensabile passare dalle promesse ai fatti, attuando un decentramento amministrativo reale. Solo così i Municipi potranno diventare strumenti efficaci di sviluppo locale, in grado di dare risposte rapide e concrete ai cittadini.