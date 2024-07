Le Insidie dell’estate per i più piccoli: tra punture di insetti e contatti con meduse e tracine

ROMA - L'estate porta con sé tante gioie, ma anche numerose insidie, soprattutto per i più piccoli. Tra scottature, colpi di calore, infezioni da virus e batteri, uno dei problemi più frequenti sono le punture di insetti. Molte di queste sono innocue e causano solo fastidio temporaneo, ma altre possono provocare reazioni più complesse e potenzialmente pericolose.

Punture di insetti

Le punture di insetti come vespe e api possono variare da una semplice eruzione cutanea a gravi reazioni allergiche come lo shock anafilattico, che rappresenta una vera emergenza medica. Per evitare di essere punti, è importante seguire alcune regole di comportamento:

Evitare le uscite durante le ore del tramonto, particolarmente per evitare le zanzare.

Indossare indumenti che coprano braccia e gambe.

Utilizzare repellenti per il corpo e per gli ambienti.

In caso di puntura, è fondamentale controllarne subito l'entità. Le reazioni comuni includono arrossamenti, gonfiori, prurito o dolore. Se si sospetta la presenza di un pungiglione, è necessario recarsi in farmacia per farlo rimuovere da personale competente. Successivamente, detergere l'area con acqua e sapone e applicare un impacco freddo o ghiaccio per ridurre gonfiore e infiammazione. Creme a base di antistaminico o cortisone possono essere utilizzate per trattare la puntura, soprattutto se persiste il disagio. Nei casi di febbre, si consiglia l'uso di antipiretici come paracetamolo o ibuprofene. In caso di shock anafilattico, è indispensabile un intervento immediato con somministrazione di adrenalina e ricorso al pronto soccorso.

Contatti con meduse e tracine

Anche in spiaggia, i pericoli non mancano. Le meduse e le tracine sono tra i più comuni e possono causare dolori intensi e reazioni cutanee.

Meduse: Il contatto con una medusa provoca dolore bruciante e prurito, con conseguente formazione di una zona eritematosa ed edematosa. È importante detergere immediatamente la parte colpita con acqua di mare e bicarbonato, applicando successivamente un gel a base di cloruro di alluminio.

Tracine: La puntura da tracina, un pesce che vive sotto la sabbia, provoca dolore intenso, arrossamento e gonfiore. In caso di puntura, è necessario mettere subito il piede sotto la sabbia calda o tamponare con acqua bollente per lenire l'effetto delle tossine. Sono assolutamente vietati metodi fai-da-te come l'applicazione di limone, aceto, alcol, o ammoniaca, che possono peggiorare la situazione.

L'importanza della farmacia

Il Presidente di Federfarma Potenza, Carlo Claps, sottolinea l'importanza delle farmacie nel gestire le punture di insetti, meduse e tracine. Spesso, i pazienti si rivolgono alla farmacia solo quando il fastidio diventa insopportabile. Tuttavia, è consigliabile consultare subito il personale qualificato delle farmacie per evitare complicazioni. I farmacisti possono rimuovere i pungiglioni utilizzando strumenti sterili e fornire consigli preziosi su come gestire i sintomi, prevenendo infezioni e reazioni allergiche gravi.

In conclusione, per un'estate senza imprevisti, è essenziale seguire alcune regole di comportamento e rivolgersi tempestivamente alle farmacie in caso di punture o contatti con meduse e tracine. Il personale delle farmacie è sempre pronto a offrire il proprio supporto professionale, garantendo una gestione efficace e sicura delle emergenze estive.