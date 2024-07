D'Estate in Puglia si respira il 'profumo' del cinema

MONOPOLI (BA)

Teatro Radar di Monopoli, Roof Garden, via Magenta 71

giovedì 18 luglio h. 21.00 - TOLO TOLO di Checco Zalone

giovedì 25 luglio h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

giovedì 1 agosto h. 21.00 - A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippoli



CAPRARICA DI LECCE (LE)

Corte Grande, via Roma

sabato 20 luglio h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti

domenica 21 luglio h. 20.30 - ALLA VITA di Stéphane Freiss

venerdì 13 settembre h. 20.30 – I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini



BITETTO (BA)

Atrio ex Convento dei Domenicani, Piazza Umberto I, 13

giovedì 25 luglio h. 20.30 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

lunedì 19 agosto h. 20.30 - I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini



SAN CASSIANO (LE)

Piazza Cito

martedì 6 agosto h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti

martedì 13 agosto h. 20.30 - IL TEMPO DEI GIGANTI di Davide Barletti e Lorenzo Conte



GROTTAGLIE (TA)

Castello Episcopo Giardino Mediterraneo, Largo Maria Immacolata.

lunedì 19 agosto h. 20.30 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

mercoledì 21 agosto h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti

venerdì 23 agosto h. 20.30 - BANGARANG di Giulio Mastromauro



CASSANO MURGE (BA)

Piazza A. Moro

martedì 20 agosto h. 21.00 - I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini

domenica 8 settembre h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino

lunedì 11 novembre h. 20.00 - PINO di Walter Fasano (Cineteatro Apulia Via Luigi Cadorna, 68)



NARDÓ (LE)

Castello Acquaviva - Personè piazza C. Battisti

Apollo Film Festival

martedì 24 agosto h. 20.30 - IL TEMPO DEI GIGANTI di Davide Barletti e Lorenzo Conte

mercoledì 25 agosto h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti



MATINO (LE)

Teatro comunale "G. Peschiulli"

martedì 10 settembre h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti

martedì 17 settembre h. 20.30 - TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa

martedì 24 settembre h. 20.30 – ODIO L’ESTATE di Massimo Venier



FASANO (BR)

Teatro Sociale di Fasano, Via Nazionale dei Trulli

mercoledì 9 ottobre h. 20.00 - PINO di Walter Fasano

mercoledì 16 ottobre h. 20.00 - ALLA VITA di Stéphane Freiss

mercoledì 23 ottobre h. 20.00 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valenti

BARI - L'estate in Puglia si tinge dei colori e dei sapori della cinematografia locale grazie alle iniziative promosse dalla Fondazione Apulia Film Commission. Con il sostegno della Regione Puglia e la partecipazione attiva dei comuni aderenti alla fondazione, il cinema diventa protagonista attraverso una variegata programmazione che spazia da proiezioni all'aperto in piazze e arene fino a spettacoli nelle sale cinematografiche e teatrali.La Fondazione Apulia Film Commission si impegna a diffondere la cultura cinematografica in tutta la regione, privilegiando anche le produzioni realizzate localmente e sostenute dalla stessa fondazione e dalla Regione Puglia. Questo impegno si traduce in un cartellone estivo che non solo propone film di grande impatto artistico e culturale, ma stimola anche l'interesse delle giovani generazioni verso il mondo dell'audiovisivo.Tra le località coinvolte, spiccano esempi significativi come Foggia, dove è prevista la proiezione di opere come "Palazzina Laf" di Michele Riondino e altri film girati nei territori foggiani come "A Classic Horror Story" e "Il Maledetto". Questi eventi non solo offrono intrattenimento di qualità, ma contribuiscono anche a rafforzare il legame tra produzione cinematografica e territorio.Anna Maria Tosto, Presidente della Fondazione Apulia Film Commission, sottolinea l'importanza di coinvolgere le amministrazioni comunali in questo processo: "Se la Puglia si sta distinguendo nel panorama cinematografico nazionale, è fondamentale garantire a tutto il territorio occasioni di fruizione del cinema, per stimolare la curiosità culturale e sostenere la formazione nel settore audiovisivo".L'iniziativa ha già visto l'adesione di diversi comuni, tra cui Noci, Taranto e Mola di Bari, mentre altri 14 comuni, tra cui Castrignano dei Greci, Monopoli, Caprarica di Lecce e altri, si preparano ad ospitare proiezioni nei prossimi giorni. L'obiettivo è promuovere il cinema come strumento di crescita economica e culturale, capace di regalare emozioni e stimolare l'immaginazione di chiunque, dal cuore delle città al cielo stellato della Puglia estiva.FOGGIA"Parco Città" - via Rovelli, 7 (Parco San Felice)mercoledì 10 luglio h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele Riondinomartedì 16 luglio h. 21.00 - A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippolimercoledì 17 luglio h. 21.00 - IL MALEDETTO di Giulio BaseMOLA DI BARI (BA)Mamaluna Soul BeachCinemaluna - Il Cinema senza MAgiovedì 11 luglio h. 21.00 - GLI AGNELLI POSSONO PASCOLARE IN PACE di Beppe Cinomartedì 16 luglio h. 21.00 - PINO di Walter Fasanomercoledì 17 luglio h. 21.00 – Premio a LINO BANFImartedì 30 luglio h. 21.00 - A CLASSIC HORROR STORY di Roberto De Feo e Paolo Strippoligiovedì 8 agosto h. 21.00 - PALAZZINA LAF di Michele RiondinoCASTRIGNANO DEI GRECI (LE)Kora | Contemporary Arts Center - Via Vittorio Emanuele, 19giovedì 11 luglio h. 20.30 - IL TEMPO DEI GIGANTI di Davide Barletti e Lorenzo Contegiovedì 25 luglio h. 20.30 - OLTRE IL CONFINE di Alessandro Valentigiovedì 1 agosto h. 20.30 - PALAZZINA LAF di Michele Riondino