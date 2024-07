Il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, per l'occasione, ha donato una targa di riconoscimento ad Antonio Cavallo e il crest della Polizia Locale di Bari. “È stata l’occasione per onorare il lavoro svolto dal comandante Cavallo e, allo stesso tempo, per ricordare la dedizione e l'impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia locale”, ha affermato Leccese.Il comandante della Polizia locale Michele Palumbo, per l'occasione, ha donato una targa di riconoscimento ad Antonio Cavallo e il crest della Polizia Locale di Bari.

BARI - Questa mattina, nella sede del Comando della Polizia Locale in via Aquilino, il sindaco Vito Leccese ha partecipato alla festa organizzata per i 90 anni di Antonio Cavallo, già comandante della Polizia locale e rimasto un punto di riferimento per tutto il corpo anche negli anni a seguire.