Bari, il Consiglio comunale approva salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio 2024/26

BARI - Questa mattina il Consiglio comunale ha discusso e approvato la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex art. 193 D.lgs 267/20009) e alla variazione di assestamento generale del bilancio 2024/26 con 24 voti favorevoli e 6 astenuti, assenti 7 consiglieri.Gli esiti della verifica condotta dal Servizio finanziario sugli equilibri del bilancio 2024/26 e del conseguente assestamento generale, hanno evidenziato che:Le entrate tributarie (Tit. I) hanno subito un leggero incremento pari ad euro 486.174,24.Le entrate da trasferimenti correnti (Tit. II) sono state adeguate all’attuale quantificazione, da parte del Ministero dell’Interno, delle risorse spettanti al Comune di Bari per il 2024 e alle previsioni delle entrate a specifica destinazione comunicate dalle varie Direzioni dell’ente sulla base di progetti ammessi a finanziamento da parte di Amministrazioni pubbliche. Complessivamente, il titolo II delle entrate presenta dunque un saldo positivo pari a circa 10.988.616,57 di euro.Le entrate extratributarie (Tit. III) vedono un incremento pari ad euro 26.420.500, per effetto dell’aggiornamento delle previsioni di alcuni cespiti di entrata effettuato sulla base dell’andamento degli accertamenti contabilizzati e che si prevede di contabilizzare e per effetto della contabilizzazione di entrate una tantum a titolo di rimborso, interamente incassate alla data di predisposizione della manovra e utilizzate per finanziare spese a carattere non ripetitivo.Le entrate in conto capitale (Tit. IV) registrano, invece, un decremento di euro 18.944.736,13 in coerenza con le definitive ammissioni a finanziamento per investimenti comunicate da alcune direzioni comunali.Per effetto dell’incremento di alcune poste delle entrate correnti, il fondo crediti di dubbia esigibilità ha subito un incremento rispetto al valore iniziale pari ad euro 6.359.778,25.Nella manovra di assestamento, quindi, tra i principali incrementi di spesa corrente finanziati con le maggiori entrate correnti, si segnalano: 3.600.000 euro per il Contributo alloggiativo; 1.000.000 euro per attività di assistenza PNRR; 700.000 euro per contributo alla Fondazione Petruzzelli; 50.000 euro per l’accompagnamento di persone con disabilità; 350.000 euro alla Bari Multiservizi per interventi di manutenzione e cura degli spazi pubblici - spiagge e giardini.Il sindaco Vito Leccese, che ha illustrato in aula la manovra di assestamento, così commenta l’esito dei lavori dell’assise cittadina: “Si tratta di un atto politico di grande attenzione per le fasce più deboli della popolazione. L’ho detto il giorno della proclamazione e lo confermo: intendo essere il sindaco di tutti e, soprattutto, di chi vive ai margini, alle prese con condizioni di difficoltà e fragilità sociale. Grazie a questa manovra di assestamento stiamo destinando 3 milioni 600 mila euro al contributo alloggiativo, cancellato dall’attuale governo, che purtroppo, se non fosse stato coperto l’amministrazione comunale, avrebbe comportato ulteriori problemi economici per molte persone e famiglie già in difficoltà. A questo si aggiungono stanziamenti per l’animazione e l’accompagnamento di persone con disabilità in queste settimane estive, gli interventi di cura e manutenzione degli spazi pubblici di maggiore attrazione, tra spiagge e giardini, in capo alla Multiservizi, e il nostro contributo alla Fondazione Petruzzelli, la cui produzione e proposta culturale negli ultimi anni ha contribuito a qualificare significativamente l’offerta culturale cittadina.Il voto positivo con una maggioranza così larga, seppur in condizioni difficili, visto che siamo ancora in attesa della proclamazione del nuovo Consiglio comunale, prelude a una preziosa collaborazione sul piano istituzionale tra maggioranza e opposizione in presenza di provvedimenti adottati nell’esclusivo interesse della cittadinanza”.