Bisceglie, Nucleo Guardia Ambientale rinvenimento di rifiuti abbandonati, inclusi pannelli di eternit

Un grave rischio per l'ambiente e la salute pubblica

L’abbandono di rifiuti, in particolare quelli contenenti amianto, pone gravi rischi all’ambiente e alla salute pubblica. Questi rifiuti possono contaminare il suolo, il sottosuolo e le acque superficiali e di falda acquifera. Inoltre, il loro abbandono vicino a strade pubbliche aumenta il pericolo per la circolazione veicolare e, se incendiati, potrebbe portare ulteriori rischi, specialmente considerando la presenza di campi coltivati nelle vicinanze.

L'appello alla cittadinanza

Il Nucleo Guardia Ambientale richiama l’attenzione di tutti i cittadini sull’importanza di non abbandonare rifiuti sul territorio. Questo comportamento irresponsabile non solo danneggia l’ambiente, ma mette in pericolo la salute e la sicurezza della comunità. I cittadini sono invitati a collaborare segnalando eventuali avvistamenti di rifiuti abbandonati alle autorità competenti.

Attività di monitoraggio continuo

Il nostro ente della Guardia Ambientale, con competenza provinciale territoriale, continuerà a monitorare attentamente l’agro provinciale con le proprie guardie, per prevenire e contrastare l’abbandono di rifiuti. La protezione dell’ambiente e la tutela della salute pubblica sono priorità che richiedono l’impegno e la responsabilità di tutti.