Bari, oggi in Fiera il primo incontro della Rete pugliese degli RTD. Emiliano e Delli Noci: 'La Regione Puglia è il motore della rivoluzione digitale nella Pubblica Amministrazione'

BARI - Questa mattina, alla Fiera del Levante di Bari, ha preso il via il primo incontro della Rete pugliese dei Responsabili per la Transizione al Digitale (RTD), organizzato dalla Regione Puglia – Ufficio per la Transizione al Digitale, insieme alla Rete degli RTD delle in house e delle agenzie regionali.La giornata è stata aperta dai saluti del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci.“Fino a pochi anni fa – ha detto il presidente Emiliano – la Regione Puglia non aveva uno strumento di coordinamento dei processi relativi alla transizione digitale. Poi, attraverso una delibera di Giunta, abbiamo riorganizzato l'intero servizio per avviare la creazione di una piattaforma informatica unica in cui mettere in dialogo la Regione, i Comuni e tutti gli enti collegati. Oggi abbiamo convocato tutti i soggetti della Regione Puglia interessati alla transizione digitale per attuare un coordinamento concreto e per realizzare le innovazioni sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista degli strumenti informatici necessari alla messa in rete delle istituzioni e dei soggetti che sono protagonisti di questa rivoluzione. La Regione Puglia è il motore di questa rivoluzione”.L’assessore Delli Noci ha sottolineato che “la Pubblica Amministrazione sta cambiando e ha individuato nei Responsabili della Transizione Digitale gli agenti del cambiamento. L’ingresso del digitale nella vita del cittadino e della Pubblica Amministrazione è stato totalizzante e la Regione Puglia ha voluto costruire una rete di persone che condividono una visione e una strategia, ma soprattutto ha voluto iniziare a supportarli con un’interazione tra i fondi del Governo, Pnrr e nuovo POR, in modo da creare sempre più servizi. A breve lavoreremo alla pubblicazione di un bando relativo all’Archivio digitale per fare in modo che i cittadini possano avere un vero e proprio fascicolo del cittadino a portata di mano”.La mattinata è stata dedicata a una serie di incontri plenari nei quali sono state affrontate diverse questioni di rilevanza per gli RTD, tra cui la presentazione del Piano Triennale, con interventi a cura dell’Agenzie per l’Italia Digitale (AgID), dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) sulla sostenibilità digitale e sulla leadership digitale, e una tavola rotonda sulla rete degli RTD regionali.Nel pomeriggio, spazio a quattro tavoli tematici (open data, strumenti per i comuni pugliesi, AI, sostenibilità), coordinati e facilitati da esperte/i regionali.“La giornata di oggi – ha dichiarato Cosimo Elefante, responsabile della Transizione digitale della Regione Puglia – è stata un momento di confronto tra gli RTD della Regione Puglia. Con questo evento, si è iniziato ad avviare un percorso di condivisione della transizione digitale all'interno del territorio regionale. La Regione, insieme alle agenzie, alle in-house, ai Comuni e a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio, ha una serie di obiettivi di transizione digitale che vanno raggiunti nei prossimi anni. Per farlo, è molto importante creare una sinergia nella rete degli RTD perché un percorso collaborativo è sicuramente più semplice rispetto a un percorso solitario”.“L’incontro di oggi – ha detto Morena Ragone, funzionaria regionale con incarico al Supporto giuridico specialistico per la transizione alla modalità digitale – è stato un passo fondamentale a cui abbiamo lavorato negli ultimi due anni e mezzo con Cosimo Elefante e tutto l’ufficio della Transizione Digitale che, pian piano, si è andato rafforzando. In tutto questo tempo, abbiamo organizzato una serie di iniziative, sia a livello territoriale che nazionale. Questa è la prima volta che abbiamo riunito gli RTD della regione: è un punto di partenza per cominciare a coordinare le nostre attività e portare la Puglia verso traguardi ancora più importanti”.“Quella di oggi – ha aggiunto Sara La Bombarda, responsabile del Sistema Informativo e Comunicazione web di ARTI Puglia – è una giornata importantissima. Io sono particolarmente contenta perché vedere il mio territorio che esprime una rappresentanza così numerosa di RTD dà una grande soddisfazione. In questa giornata, come ARTI, abbiamo portato attenzione ai temi della sostenibilità digitale, che è un elemento strategico per ogni RTD”.Bianca Bronzino, responsabile Innovazione di Pugliapromozione – AReT, ha infine sottolineato che “da poco, Pugliapromozione ha introdotto il Patto di comunità digitale per la condivisione di servizi e strumenti digitali dell'offerta turistica e culturale regionale. La giornata di oggi è importante perché i responsabili della Transizione Digitale sono spesso da soli nel loro ruolo. Mi aspetto, quindi, che dagli incontri fatti oggi nasca una collaborazione reale oltre che digitale”.