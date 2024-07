Bari ospita il convegno 'L'Innovazione nel Sistema Sanitario Nazionale: Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la Sanità'

Vito Leccese, Sindaco di Bari

Obiettivi del convegno



L'evento si pone l'obiettivo di discutere e promuovere il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), uno strumento chiave per la digitalizzazione della sanità italiana. Il FSE rappresenta un passo fondamentale verso un sistema sanitario più efficiente e moderno, che consente una gestione più integrata e trasparente dei dati sanitari dei cittadini.



Programma



Durante i due giorni di convegno, esperti e rappresentanti istituzionali si confronteranno su diversi temi cruciali, tra cui:





Le sfide e le opportunità dell'implementazione del FSE

Le esperienze regionali e i casi di successo

Le implicazioni tecnologiche e la sicurezza dei dati sanitari

Le strategie per favorire l'adozione del FSE da parte degli operatori sanitari e dei cittadini



Un'opportunità per Bari



L'evento rappresenta anche un'importante occasione per la città di Bari, che si conferma come un polo di rilevanza nazionale per il dibattito sull'innovazione tecnologica e la sanità. Il Sindaco Vito Leccese e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano apriranno i lavori, sottolineando l'impegno delle istituzioni locali nel supportare iniziative di modernizzazione del sistema sanitario.



L'innovazione e la digitalizzazione della sanità sono temi di grande rilevanza per il futuro del Sistema Sanitario Nazionale, e il convegno di Bari promette di essere un momento di confronto e proposta di soluzioni concrete per migliorare i servizi sanitari in Italia.

BARI – Si terrà presso il Castello Svevo di Bari il convegno "L'Innovazione nel Sistema Sanitario Nazionale: Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la Sanità," un evento di due giorni patrocinato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. L'inaugurazione è prevista per giovedì 18 luglio alle ore 14:00.Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e sanitario italiano, tra cui: