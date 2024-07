A Lecce lo spettacolo 'Segreti e misteri al Ninfeo delle Fate' presso la Masseria Tagliatelle Stazione Ninfeo

LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 4 luglio, presso la Masseria Tagliatelle Stazione Ninfeo, si terrà lo spettacolo dal titolo "Segreti e misteri al Ninfeo delle Fate - esperienza teatrale a lume di candela". - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 4 luglio, presso la Masseria Tagliatelle Stazione Ninfeo, si terrà lo spettacolo dal titolo "Segreti e misteri al Ninfeo delle Fate - esperienza teatrale a lume di candela".





Segreti e Misteri al Ninfeo delle Fate è un’esperienza unica, un evento speciale, uno spettacolo teatrale itinerante e diffuso negli ambienti della masseria Tagliatelle di Lecce, straordinariamente al buio per una notte e interamente illuminata solo dalle luci di candele: è un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo dove passato e presente si fondono, misteri e segreti si svelano accompagnati da personaggi e storie che raccontano di epoche passate.





I partecipanti, in piccoli gruppi di massimo 30 persone alla volta, potranno vivere un'esperienza di edutainment unica ed emozionale e vedere sotto una luce diversa un luogo magico, incastonato nel parco delle vecchie Cave di Marcovito, ammirando la struttura dell’antica masseria del 1500, i suoi angoli più nascosti, lo splendido e misterioso ninfeo ipogeo e magari, come la leggenda vuole, incontrare davvero le fate.





Un’esperienza straordinaria che porterà i presenti a vivere un viaggio attraverso le epoche storiche più affascinanti della nostra città, avvolti in un’atmosfera magica, immersi in un tour itinerante a lume di candela, con incursioni teatrali in abiti d’epoca che condurranno alla scoperta delle affascinanti vicende della Lecce di una volta che prenderanno vita proprio davanti agli occhi dei presenti.





Varcati i cancelli della masseria, si verrà accolti in un’ambientazione sospesa e densa di mistero, dove tanti segreti attendono solo di essere svelati, un’opportunità per vivere la storia in prima persona. L’esperienza si concluderà degustando le note fruttate di un calice di vino.





I biglietti sono limitati, non perdete l’opportunità di far parte di questa serata unica, da ricordare. L’esperienza è adatta a tutte le età ed è completamente accessibile (si prega all’atto della prenotazione di indicare eventuali necessità al fine di prevedere al meglio l’accoglienza).





L’appuntamento è finanziato da Fondazione Con il Sud nell’ambito del progetto Stazione Ninfeo.





INFORMAZIONI:

Segreti e misteri al Ninfeo delle Fate - esperienza teatrale a lume di candela

Giovedì 4 luglio 2024 – spettacolo ore 20:00, secondo turno alle 21:15, terzo turno alle 22:30

Tagliatelle Stazione Ninfeo - Lecce

Ingresso spettacolo + calice di bollicine 10€ – massimo 30 persone a turno, fino ad esaurimento posti.

Prenotazione obbligatoria su https://www.masseriatagliatelle.it/cultura