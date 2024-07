Ufficio Urbanistica Foggia, De Leonardis: 'Da Emiliano finalmente risposte sul potenziamento degli organici'

FOGGIA - “Accolgo con favore quanto dichiarato dal presidente Emiliano nel corso del question time di ieri all’interno del quale, finalmente dopo tempo, ho ricevuto risposta rispetto alla mia interrogazione sulle criticità che attanagliano l’Ufficio Urbanistica di Foggia”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che spiega: “Il problema è annoso e per troppo tempo è stato assente nell’agenda del governo regionale. Manca il personale e quindi gli uffici non funzionano come dovrebbero o, addirittura, sono spesso chiusi. Più volte, in questi anni, ho portato queste gravi carenze all’attenzione degli assessori regionali all’Urbanistica e del presidente Emiliano che adesso rassicura circa il potenziamento degli organici di una struttura che dovrebbe garantire un servizio strategico. Continuerò a vigilare su questa vicenda affinché si vadano davvero a sanare le evidenti e gravi carenze di un servizio fondamentale che vado denunciando da anni”, conclude De Leonardis.