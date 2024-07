Bari, sciopero Amtab a macchia di leopardo

La scarsa partecipazione all'agitazione sindacale ha ugualmente provocato non pochi disagi di ordine comunicativo e informativo ai viaggiatori, sia per i pochi avvisi affissi presso le fermate dei bus che per la linea telefonica del Numero Verde dell'Amtab, risultata continuamente occupata nel corso della serata di ieri. Le mancanze e le disfunzioni precedentemente rilevate denotano e confermano la carenza gestionale dell'azienda del trasporto pubblico urbano di Bari alla luce della permanente amministrazione giudiziaria a cui essa è sottoposta dal 26 febbraio 2024.

Adesione parziale del personale di terra e di bordo dell'Amtab Bari allo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale, indetto dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal per il rinnovo del contratto di categoria scaduto il 31 dicembre 2023. E' quanto appreso in viaggio sulla Linea 6 Amtab nella fascia oraria 19.30-22.30 di giovedì 18 luglio 2024 e precedentemente indicata per l'astensione dal lavoro.