Barletta Piano Festival: il Pianofone Trio per due sax e il talento di Nicole Brancale

BARLETTA - Al Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, si ascolta musica nuova firmata da Massimiliano Coclite. L’appuntamento è per sabato 27 luglio (ore 21.15), nel salone dell’Hotel La Terrazza, dove sarà di scena il Pianofone Trio composto da Paolo Debenedetto (sassofono), Valter Nicodemi (sax) e Nicole Brancale (piano). Due i brani di Coclite, che sarà presente in sala: Introduzione Tema e Variazioni basati su «The Immigrant» che Nino Rota scrisse per la colonna sonora del film «Il padrino II» e, in prima esecuzione assoluta, il brano «Divertissement».Il Pianofone Trio, che ha già al suo attivo numerosi concerti in Italia e un’esibizione alla diciannovesima edizione del World Saxophone Congress svoltasi nel 2023 a Las Palmas de Gran Ca­naria, nasce all’interno del Conservatorio Piccinni di Bari e si propone con un approccio tanto originale quanto eclettico perché fonde, sia per repertorio che per miscela timbrica, gli stilemi della grande musica con le sonorità del tardo Novecento.I colori caratteristici dei sax contralto e soprano, insieme con il pianoforte, creano, infatti, una miscela sonora che alterna dolcezza e vi­gore accattivante nell’esecuzione di un repertorio che spazia dai maggiori compositori italiani di musiche da film (e non solo), tra cui Ennio Morricone, Giorgio Moroder e lo stesso Nino Rota, ad autori internazionali che hanno legato il proprio nome al mondo del grande schermo, come John Williams. Ma nella proposta del Pianofone Trio ci sono pure composizioni su commissione, nonché trascrizioni e ar­rangiamenti creati appositamente per questo particolare organico.Info 347.6194215 - barlettapianofestival.it - info@barlettapianofestival.it.