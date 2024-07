Molfetta, dall'11 al 13 luglio c'è 'All inclusive': musica, sport e intrattenimento

MOLFETTA - “Contasudinoi” si conferma ancora una volta punto di riferimento per l’inclusione sociale. E proprio in quest’ottica va letta l’ideazione e organizzazione di un evento lungo tre giorni dedicato alla solidarietà che non conosce barriere. Dall’11 al 13 luglio tra le vie di Molfetta ci saranno incontri, spettacoli, musica e divertimento con l’obiettivo di migliorare la salute e la qualità di vita delle persone senza che la disabilità, la malattia o altra forma di condizione sfavorevole possano costituire un limite.Si chiama “Molfetta All Inclusive”, progetto ideato appunto da “Contasudinoi”, la onlus nata all’interno di Network Contacts per farsi piacevolmente carico delle iniziative di solidarietà. Tutto nel segno dell’inclusione. Valori, quelli di inclusione e solidarietà, mutuati da Network Contacts ma poi sviluppatisi in un percorso ormai consolidato e ogni volta capace di sorprendere.“Il nostro obiettivo – spiega Diletta Rosati, presidente di Contasudinoi - è dare una mano concreta alle persone che ne hanno bisogno. Vogliamo fornire un contributo alla causa di chi vive situazioni di sofferenza e difficoltà. In fondo basta poco e ci vuole solo buona volontà. Noi ci crediamo e faremo il massimo”.Durante la tre giorni, spazio a laboratori di teatro per ragazzi con disabilità, seminari sull’inclusione lavorativa, cene esperienziali al buio (pensate per sensibilizzare al tema della cecità), giri in barca a vela riservati a persone con disabilità. E il 12 luglio, in piazza Municipio, “Nel cuore di Ulisse”, spettacolo teatrale a cura del Centro Zenith con persone autistiche e affetta da sindrome di down. Appuntamento alle 21, stesso orario in cui il 13 luglio andrà in scena il gran finale, con il dj set di Valerio Deri. Coerente con il senso dell’iniziativa sono le attività di movimento, rilassamento in riva al mare e corsi di digitalizzazione finalizzati alla socializzazione e alla stimolazione cognitiva.Il ricco programma comprenderà inoltre eventi di piazza, a partire dallo spettacolo comico della Rimbamband, che l’11 luglio alle 21 in piazza Municipio intratterrà il pubblico che le sue divertenti gag musicate. Dulcis in fundo, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali, momenti di svago e animazione con i bambini in prima fila. Tutto, per tutti. Molfetta All Inclusive.: Angelica Scarcelli, tel. 348 2841914