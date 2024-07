Alberobello si rinfresca con il Trulli n’ Beer

L’attesissimo evento, patrocinato dall’assessorato Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, offre un’occasione unica per celebrare la cultura locale attraverso dieci serate di intrattenimento gratuito. Il festival è parte integrante del programma estivo We are in Trulli e si distingue per la sua atmosfera festosa e l’offerta di birre artigianali, cibo tradizionale e musica dal vivo per tutti i gusti.



Musica, gastronomia e tradizione in un’unica esperienza



Il Trulli n’ Beer si svolgerà come da tradizione in Viale Einaudi, e sarà un’occasione imperdibile per immergersi nella cultura locale. Oltre a una vasta selezione di birre artigianali provenienti dalla Valle d’Itria, dal Salento e da altre regioni del mondo, gli ospiti potranno gustare prelibatezze gastronomiche locali e internazionali in un’atmosfera unica e suggestiva.



Innovazioni logistiche per un’esperienza unica



L’edizione di quest’anno introduce diverse novità logistiche per migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri visitatori. «Abbiamo introdotto nuove strutture e tecnologie per arricchire l’esperienza del Trulli n’ Beer. I nuovi stand – sottolinea il presidente dell’Associazione Pinnacoli Franco Miccolis – sono stati scelti per essere ancora più funzionali e accoglienti, offrendo un ambiente ideale per gustare ottima birra e buon cibo. Inoltre, abbiamo rinnovato il palco con tecnologie LED all’avanguardia e un sistema audio avanzato, che garantiranno una migliore visibilità e qualità sonora per tutte le esibizioni musicali, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente».



Una festa per tutti



Trulli n’ Beer non è solo un festival per gli amanti della birra, ma una celebrazione per tutta la famiglia. La manifestazione ospiterà un’area attrezzata di circa 7mila metri quadrati con attività per i più piccoli come giostre e giochi, e una ricca programmazione musicale che spazierà tra generi diversi, garantendo divertimento per tutti.



La proposta artistica



Tra i protagonisti dell’edizione 2024 ci saranno The Hers, Banda Eufonica, Crifiu, Ceralacca Band, Santino Cardamone, Terraròss, Tribemolle, Vasconnessi, il comico lucano Dino Paradiso e molti altri artisti, che si esibiranno in un mix di concerti e spettacoli dal vivo. Da non dimenticare l’intrattenimento offerto quotidianamente dall’instancabile Piero Romanazzi, affiancato a seconda delle serate da Davide Losavio, Dj Biundo e Patrik the Voice, ma anche Paolo M e Marianna.



Informazioni pratiche



L’ingresso a tutte le serate è libero. Per ulteriori dettagli su eventi, orari e attività, visitate il sito ufficiale www.trullinbeer.it e seguiteci sui nostri canali social, cercando Trulli n’ Beer su Facebook e Instagram. Unisciti a noi dal 16 al 25 agosto per un’esperienza indimenticabile tra musica, cultura e tradizioni!

