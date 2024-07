Bisceglie, successo per gli 'Ospiti affamati' della CompagniAurea

BISCEGLIE - La CompagniAurea aps, diretta da Francesco Sinigaglia, ha presentato con successo lo spettacolo teatrale “Gli ospiti affamati”, tra gli applausi del pubblico e il doppio tutto esaurito, presso il teatro “don Luigi Sturzo” di Bisceglie. La rappresentazione è stata inserita nella stagione teatrale 2023/24 “Il teatro su misura per te” che ha mirato l’attenzione sui temi della sana alimentazione nell’ambito del progetto “L’educazione alimentare a teatro”.Lo spettacolo, in scena lo scorso 1 giugno, ha coinvolto i gruppi laboratoriali d’attori d’età compresa tra i 12-18 e 19-99 anni, con: Simona Angione, Stefania Cosmai, Luana Di Gregorio, Alice Feleqi, Giulia Gargiulo, Dalila Lafranceschina, Ilaria Mancini, Carlotta Mastrodonato, Pietro Mastrodonato, Ester Morgigno, Gaia Pellegrini, Federico Tarantini, Carlo Tobia Todisco, Giordana Valente e Marinella Valente.Insieme a loro, si sono esibiti: Lucia Colamartino, Alessandro Colangelo, Gabriella Cosmai, Emilia de Ceglia, Giulia de Dato, Ilaria Di Benedetto, Luciana Di Lecce, Erica Di Leo, Angela Maria Orlando, Sara Monopoli, Antonio Pisani e Marica Todisco. Assistente alla regia è stata Ilaria Di Benedetto.Con lo spettacolo “Gli ospiti affamati” il gruppo teatrale ha scelto di trattare il tema dell’educazione alimentare a partire da una storia di una famiglia comune che si confronta con il mondo della pubblicità, virando però l’attenzione su una linea alimentare guidata da esperti e specialisti, gli unici in grado di aiutare concretamente i protagonisti a superare le difficoltà in cui si vengono a trovare. La CompagniAurea, dopo la recente presentazione delle attività culturali su RaiTre, è pronta a ripartire con i nuovi laboratori teatrali presso l’Aurea Factory.Gli spettacoli sono stati realizzati in collaborazione con Camera di Commercio – Bari, e il progetto è stato patrocinato da FITA Puglia, Pro Loco, Fondazione DCL e Roma Intangibile. A occuparsi del trucco sono state le allieve dell’accademia Cesvim, a cui CompagniAurea porge un sentito ringraziamento: Martina Zecchillo, Carmen Di Pilato, Nunzia Fregola, Miriana Fiorini, Lorenza de Candia, Valentina Mergola e Chiara Reibaldi, coordinate dalle insegnanti e makeup artist Antonella Misino e Pamela Pellegrino.Per info: compagnia.aurea@gmail.com