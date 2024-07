Cina-Puglia-Bari: musica, danza e arti folk del Guangzhou il 31 luglio al Piccinni di Bari

BARI - Sedici artisti in scena, sei formazioni, una serata alla scoperta della cultura e del folklore del sud della Cina con musicisti di liuto cinese (pipa), gaohu e flauto, performer di danza, teatro acrobatico, folk e tradizionale, marionette, cantanti di musica leggera, opera e musical.Nell’ambito, della valorizzazione e del consolidamento delle relazioni di gemellaggio della Regione Puglia con la Provincia del Guangdong e del Comune di Bari con la Municipalità di Guangzhou (meglio nota come Canton e città capoluogo del Guangdong, gemellata con Bari dal 1986), mercoledì 31 luglio alle 20,30 il Teatro Piccinni di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ospiterà Cultural Performance of Guangzhou Sister Cities Art Ensemble, galà di musica, danza e arti folk del Guangdong.Da anni la Regione Puglia e l'amministrazione Comunale di Bari sono impegnate in una serie di iniziative ed azioni che coinvolgono diverse istituzioni del territorio (tra cui le università e l’Accademia di Belle Arti di Bari) volte a rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra i due territori all'interno di una più ampia strategia di cooperazione tra la Puglia la Repubblica Popolare Cinese.Nella fitta rete di iniziative promosse negli ultimi anni rientra anche la mostra di successo I doni degli Dei. L’Apulia felix tra greci, indigeni e romani conclusasi a fine marzo (promossa dalla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, col Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti Paesaggio e Direzione Generale Musei, e il coinvolgimento della Soprintendenza ABAP della Città metropolitana di Bari, della Soprintendenza ABAP per le provincie di Brindisi e Lecce, di BAT-Foggia, della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo di Taranto, della Direzione Regionale Musei e del Museo Archeologico di Taranto, e ospitata all’Oriental Metropolitan Museum di Nanchino e al Guangzhou Maritime Museum di Canton.La giornata di mercoledì 31 si aprirà con la visita alla città di Bari di una delegazione cinese guidata dal direttore dell’ufficio cultura, radio, televisione e turismo della Municipalità di Canton e una serie di incontri istituzionali con Regione Puglia e Comune di Bari (l’agenda verrà resa nota nei prossimi giorni).Alle 20,30 andrà in scena lo spettacolo al Piccinni ad ingresso libero per il pubblico. Sul palcoscenico si esibiranno le sei formazioni di musica, folk, danza, opera, teatro, arti acrobatiche e marionette: Guangdong Music & Folk Art Troup, Guangzhou Song and Dance Theatre, Guangzhou Cantonese Opera Theater, Guangzhou Acrobatic Arts Theatre, Guangdong Puppetry Arts Theatre, Southern Song and Dance Ensemble.Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti istituzionali e dalla proclamazione dei vincitori (uno italiano e uno cinese) della prima edizione del progetto RestART – Cityness, Ecologies, and Community - Bari Guangzhou Art Prize, concorso premio artistico promosso dalla Accademia di Belle Arti di Bari e dalla Guangzhou Fine Arts Academy.Guangdong Music & Folk Art Troupecon:CHEN WencuiFolk Pipa Music “Rain Dropping on Banana Leaves”Folk Music “Colorful Clouds Chasing the Moon” “Rising Higher Step by Step” “Autumn Moon over the Peaceful Lake”HUANG JunyiFolk Gaohu Music “Birds Flying into the Woods”Folk Music “Colorful Clouds Chasing the Moon” “Rising Higher Step by Step” “Autumn Moon over the Peaceful Lake”LI ZhichengFolk Music “Colorful Clouds Chasing the Moon” “Rising Higher Step by Step” “Autumn Moon over the Peaceful Lake”Guangzhou Song and Dance Theatre:Youth Singer: LI BoFemale Solo “Welcome to Guangzhou””Jasmine Flower””Hiking Up the Spring Hill”Chorus “The Pearl River Slowly Flows in Dreams”“The Loong Culture”Youth Singer: YANG HaoMale Solo “ Evening Bell at Nanping Hill”“Evening Grazing Cow” Chorus “The Pearl River Slowly Flows in Dreams”“The Loong Culture”Guangzhou Cantonese Opera Theater:Cantonese Opera Highlights “White Dragon Pass”con:MO YanyunCHEN Junmin (aka CHEN Xiaote)Guangzhou Acrobatic Arts Theatre:Acrobatics “Strength”Performer:YU HaisuXIE ZongbinGuangdong Puppetry Arts Theatre:Rod-puppet Dance with Long Silk “The Love of Doll”Southern Song and Dance EnsembleOpening Dance “Dancing Lingnan” Trio Female Dance“Red” Pas de Deux “Longing“ Ending Dance“Bloom of Youth“