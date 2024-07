Grape Exhibition - Grape Evolution Edition: il viaggio nell’innovazione in agricoltura prosegue in Puglia

• Simona Alfonso di Alfonso Lorenzo

• Marco Moretti di Scam

• Giuseppe Ciuffreda di FCP Cerea

• Gianluca Scarcia di Sipcam



Anche per la Grape Exhibition - Grape Evolution Edition, gratuita e aperta a tutti, è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali a tutti i regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi professionali.



L’obiettivo - come di consueto - sarà favorire lo scambio reciproco di opinioni, condividendo fotografie dal campo e risultati inediti partendo dalle aziende agricole più virtuose del territorio. Non resta dunque che segnare la data in agenda e iscriversi. Il viaggio nell’innovazione in viticoltura vi dà appuntamento martedì 2 luglio 2024 in Puglia.



Link di iscrizione: https://forms.gle/xYZAoRSNC29EfyCr8



Link per raggiungere l’azienda: https://bit.ly/4dUAmqG

NOICATTARO - Dopo il successo della Grape Exhibition - Arra Edition in Sicilia, il viaggio nell’innovazione in viticoltura da tavola si prepara a tornare in Puglia. Lo farà martedì 2 luglio, alle ore 16.00 presso la Società Agricola Bellarosa S.S. di Noicattaro (BA) con la Grape Exhibition - Grape Evolution Edition.Uno scioglilingua - a primo impatto - che tuttavia risiede solo nel nome. Anche la tappa pugliese del viaggio alla volta dell’approfondimento firmato Fruit Communication e Doctor Farmer non mancherà infatti di fare chiarezza su alcuni temi cardine del comparto e svelare le ultime innovazioni e curiosità in arrivo dal campo.Diversi i temi all’ordine del giorno. Si parlerà di alternative ecosostenibili in viticoltura, nuove varietà, efficientamento delle strategie di nutrizione e anche di inerbimento interfilare. Il tutto sempre attraverso i contributi di esperti e tecnici. Alternandosi alle relazioni dei referenti delle aziende partner dell’evento, il tecnico di campo Giacomo Grande, il ricercatore del CREA Turi (BA) Luigi Tarricone e il professore Giuseppe Ferrara dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei diversi focus della giornata.Per quanto riguarda le relazioni aziendali, invece, si susseguiranno:• Francesco Fogarolo di K-Adriatica