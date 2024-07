Calciomercato: il difensore Antonino Gallo del Lecce richiesto dalla Roma

Nella sua carriera ha giocato nella Virtus Francavilla Fontana, nel Palermo, nel Palermo Under 19 e nel Palermo Under 17. Inoltre è stato titolare nell’ Italia Under 21 e nell’ Italia Under 20. Corvino ha dichiarato: “ Gallo lascerà il Lecce solo se qualche società ci offrirà 6 milioni di Euro, altrimenti resterà in Puglia”. Se il giocatore dovesse essere ceduto, Corvino lo dovrà sostituire con un difensore molto forte per rinforzare il reparto arretrato dei salentini.

Il difensore Antonino Gallo 24 anni del Lecce è stato richiesto dalla Roma in Serie A. Il responsabile dell’ area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino prima di iniziare la trattativa vorrebbe un’ offerta economica importante da parte dei dirigenti della Roma. Secondo indiscrezioni sembra che il Lecce per cedere Gallo ai giallorossi a titolo definitivo vorrebbe 6 milioni di Euro. Il calciatore nella scorsa stagione ha disputato 34 partite nei salentini.