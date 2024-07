Calciomercato: Lecce puntualizza su Antonio Raimondo del Bologna

La trattativa



Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, inizierà nei prossimi giorni la trattativa per portare Raimondo in prestito al club pugliese. Il prestito, del valore di 4,50 milioni di euro, potrebbe essere un'opportunità significativa per il Lecce di rafforzare il proprio attacco in vista del prossimo campionato di Serie A.





Possibile impatto



L'arrivo di Raimondo potrebbe rappresentare un importante innesto per la squadra salentina, offrendo maggiore profondità e talento al reparto offensivo. La sua esperienza con la nazionale italiana nelle diverse categorie giovanili testimonia il suo potenziale e la capacità di affrontare sfide competitive.



Il Lecce è determinato a migliorare la propria rosa e competere ad alti livelli nella prossima stagione, e l'acquisizione di un giovane talento come Raimondo sarebbe un passo significativo in questa direzione.

Il Lecce ha messo gli occhi su Antonio Raimondo, giovane attaccante di 20 anni attualmente in forza al Bologna. Il giocatore, legato alla squadra emiliana da un contratto che scade il 30 giugno 2025, potrebbe essere il prossimo rinforzo per l'attacco dei salentini.Antonio Raimondo ha dimostrato le sue qualità durante la scorsa stagione in Serie B con la Ternana, dove ha giocato 38 partite e segnato 9 gol. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Cesena, per poi proseguire nelle diverse categorie giovanili del Bologna, inclusi Under 17 e Under 19. Raimondo ha inoltre rappresentato l'Italia nelle selezioni Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21.