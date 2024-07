Tragedia a Fasano: 25enne muore cadendo nel vano ascensore

La dinamica dell'incidente



Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava al quarto piano e aveva richiesto l’ascensore. Tuttavia, quando ha aperto la porta, la cabina non era presente, facendo cadere la ragazza nel vuoto. Le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente sono ancora oggetto di indagine.



Intervento dei soccorsi



Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo della vittima. La dinamica e le cause dell'incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno stabilire se ci siano stati eventuali malfunzionamenti o negligenze nella manutenzione dell'ascensore.

FASANO - Una tragedia ha scosso la comunità di Fasano, in provincia di Brindisi. Una ragazza di 25 anni ha perso la vita dopo essere caduta all’interno di un vano ascensore in una palazzina di via Piave.