Tennis: Cecchinato vince al primo turno del challenger di Modena

Altri risultati



Il torneo ha visto anche altri incontri entusiasmanti. Filippo Romano ha superato Luca Castagnola in tre set molto combattuti con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. Federico Bondioli ha sconfitto Luca Giacomini con un doppio 6-3. Federico Gaio ha prevalso su Alessandro Dragoni con lo stesso punteggio di 6-3, 6-3.



Marcello Serafini ha eliminato Leonardo Taddia con un netto 6-1, 6-1, mentre Giovanni Oradini ha vinto contro Ludovico Vaccari per 6-4, 6-1. Infine, Alessandro Pecci si è imposto su Lucio Carnevale con il punteggio di 6-1, 6-2.



Prossimi incontri



Il torneo prosegue con Cecchinato e gli altri vincitori pronti ad affrontare i prossimi turni. L'entusiasmo e l'aspettativa sono alti mentre i giocatori continuano a mostrare il loro talento sulla terra battuta di Modena.

- Marco Cecchinato ha aperto il suo cammino nel torneo Challenger di Modena con una vittoria schiacciante, superando Luca Parenti con il punteggio di 6-2, 6-0 sulla terra battuta. Questa netta vittoria lo qualifica per il secondo turno del torneo.Nel primo set, Cecchinato ha preso subito il controllo, portandosi in vantaggio 2-0 grazie alla forza del suo servizio. Tuttavia, Parenti è riuscito a rispondere, pareggiando 2-2 con dei colpi di dritto precisi. Il match ha raggiunto un momento cruciale quando Cecchinato ha prevalso con alcuni pallonetti ben piazzati, chiudendo il set 6-2.Nel secondo set, Cecchinato ha dominato completamente, utilizzando efficacemente top spin e passanti incrociati per aggiudicarsi il set 6-0 e vincere l’incontro senza concedere giochi all’avversario.