Calendario Serie A: Il debutto del Lecce nella Stagione 2024/2025

FRANCESCO LOIACONO- La stagione 2024/2025 di Serie A vedrà il Lecce impegnato in una serie di partite che promettono emozioni e sfide importanti. La squadra salentina debutterà il 18 agosto contro l’Atalanta nello storico stadio “Via del Mare”. Questo incontro segnerà l'inizio di una stagione in cui il Lecce cercherà di consolidare la sua presenza nella massima serie italiana.

Prime Giornate di Campionato

Dopo l’esordio casalingo, il Lecce affronterà due trasferte difficili. Il 25 agosto, i giallorossi saranno ospiti dell’Inter al “Meazza”, una sfida che metterà subito alla prova la squadra di Luca Gotti. Il 1° settembre, torneranno al “Via del Mare” per ospitare il Cagliari, in una partita che sarà cruciale prima della sosta per gli impegni delle Nazionali prevista per l’8 settembre.

Sfide di Settembre

Alla ripresa del campionato, il 15 settembre, il Lecce sarà impegnato in un match complicato contro il Torino allo Stadio “Olimpico Grande Torino”. La quinta giornata, il 22 settembre, vedrà i salentini disputare una gara casalinga contro il Parma. La fine del mese riserva un altro impegno arduo: il 29 settembre, il Lecce sfiderà il Milan nuovamente al “Meazza”.

Ottobre Intenso

L’ottava giornata di campionato porterà il Lecce alla “Dacia Arena” per affrontare l’Udinese il 6 ottobre. Dopo la seconda sosta del 13 ottobre per le gare della Nations League, il Lecce ospiterà la Fiorentina il 20 ottobre. La settimana successiva, il 27 ottobre, i salentini saranno impegnati contro il Napoli di Antonio Conte al “Maradona”. Tre giorni dopo, il 30 ottobre, al “Via del Mare” arriverà il Verona per un confronto diretto fondamentale in ottica salvezza.

Novembre e Dicembre: Gare Cruciali

Il mese di novembre inizierà con una trasferta al “Dall’Ara” contro il Bologna il 3. Seguiranno due gare cruciali per la permanenza in Serie A: il 10 novembre contro l’Empoli a Lecce e il 24 novembre contro il Venezia al “Penzo”. Il 1° dicembre, i pugliesi torneranno al “Via del Mare” per affrontare la Juventus, mentre nelle settimane successive il Lecce sarà ospite della Roma all’“Olimpico” e ospiterà il Monza in Puglia.

Fine Anno e Inizio 2025

Il Lecce chiuderà il 2024 con due partite impegnative: il 22 dicembre contro la Lazio a Roma e il 29 dicembre contro il Como al “Sinigaglia”. Il girone di andata si concluderà a gennaio 2025, con le sfide contro il Genoa al “Via del Mare” il 6, l’Empoli al “Castellani” il 13 e il Cagliari alla “Unipol Domus Arena” il 20.