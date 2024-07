Cambio al vertice del Comando militare Esercito 'Puglia'

BARI - Alla presenza del Comandante del Territorio delle Forze Operative Sud, Generale di Divisione Claudio Minghetti, ha avuto luogo, presso la Caserma “D. Picca” di Bari, la cerimonia che ha visto il Colonnello Antonio Sottile subentrare, quale Comandante del Comando Militare Esercito (CME) “Puglia”, al Colonnello Arcangelo Moro.Il Colonnello Moro lascia il comando dopo circa 20 mesi, per assumere, tra breve, la direzione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, unica officina farmaceutica dello Stato.Nel suo discorso di commiato, il Comandante uscente, ha voluto ringraziare le autorità militari e civili con cui ha collaborato e il personale alle sue dipendenze per il lavoro svolto in una realtà articolata come quella dei Comandi territoriali.Il Colonnello Antonio Sottile, già in passato Vice Comandante della Brigata AOSTA e Capo Ufficio Reclutamento e Comunicazione del CME “Sicilia” raccogliendo il testimone, ha espresso la consapevolezza dell’impegno che comporterà il suo nuovo incarico, sottolineando l'importanza che i Comandi territoriali rivestono, ponendosi come punto d’ingresso tra l’Esercito e il sistema Paese.Numerosissime le autorità militari, civili e religiose che hanno voluto partecipare all’evento per esprimere il proprio affetto al CME “Puglia e a entrambi i Comandanti.: Comando Militare Esercito “Puglia”