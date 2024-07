3bmeteo: 'Verso l’apice del caldo africano, ma è in arrivo anche qualche forte temporale'

BERGAMO - Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “picchi di 38-40°C e oltre sulle zone interne del Centrosud con disagio fisico anche di notte, ma al Nord sta per arrivare qualche forte temporale”– “La canicola africana tenderà ulteriormente a intensificarsi nelle prossime ore con apice tra giovedì e venerdì in particolare al Centrosud” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “sulle zone interne lontane dal mare saranno possibili picchi di 38-40°C se non persino qualcosa in più su vallate tosco-umbre, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Una situazione che non potrà che peggiorare le condizioni siccitose talora gravi che interessano buona parte di queste regioni (in primis la Sicilia). Caldo intenso anche al Nord, sebbene con qualche grado in meno ma comunque punte superiori ai 35-36°C in Pianura Padana, mentre sulle Alpi lo zero termico potrà superare i 4500m. Il tutto verrà esacerbato da condizioni afose talora opprimenti in particolare in Valpadana e lungo i settori costieri, ma a livello generale durante le ore serali quando l’umidità relativa andrà aumentando contestualmente a temperature ancora elevate”.– “L’accumulo di calore si farà sentire infatti anche durante le ore serali, quando dopo il tramonto le temperature potranno ancora aggirarsi intorno ai 30°C specie nelle grandi città, con elevata sensazione di disagio fisico” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “per molte località costiere e di pianura avremo infatti a che fare con le cosiddette notti tropicali, ossia nottate nelle quali le temperature minime potranno non scendere sotto i 23-24°C, come avviene appunto nei tropici”.“L’anticiclone africano mostrerà segnali di indebolimento al Nord tra mercoledì e venerdì, quando potrà manifestarsi qualche temporale dapprima soprattutto su Alpi e Piemonte, ma successivamente anche in Pianura Padana, specie sul Nordest. Dato l’accumulo elevato di calore e umidità, i fenomeni potranno risultare localmente violenti, associati a grandine anche di grosse dimensioni e/o violente raffiche di vento. Nel corso del weekend qualche forte temporale potrà manifestarsi pure al Centrosud, con maggiore probabilità per Appennino e versante adriatico, ma comunque in un contesto in prevalenza soleggiato. In questa fase la canicola africana subirà un pur solo parziale smorzamento, ma comunque si perderà qualche grado in particolare al Nord e lungo il versante adriatico.” – concludono da 3bmeteo.com.