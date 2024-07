Casamassella Festival: 'Caloma, un filo che lega l'entroterra al mare'

Un’antica tecnica di pesca che diventa simbolo di un legame profondo con la natura e i luoghi.

Il programma è ricco di eventi: momenti musicali, incontri con registi, letture teatrali, laboratori di riflessione sulla cultura alimentare, workshop di fotografia e movimento arcaico.



ECCOM ha curato una serie di interventi artistici diffusi tra il borgo e la valle dell’Idro.

La sezione, dal nome “Spaesamenti” vedrà la partecipazione di artisti come Iginio De Luca, Guendalina Salini, Elena Bellantoni, Delphine Valli, Luca Coclite, Luigi Coppola, Muta Imago, Principio Attivo Teatro.



L’obiettivo è stimolare una “rigenerazione dello sguardo”, invitando i partecipanti a esplorare nuovi modi di percepire i luoghi e le relazioni di comunità in una dimensione intima e domestica.



Tutta l’esperienza dello spazio si muove tra l’appaesamento e lo spaesamento, i vari interventi cercano di orientare e disorientare questa relazione con Casamassella che si muove sempre attorno a un “filo madre” che tiene tutto insieme.



Programma “Spaesamenti, interventi artistici diffusi”:



Venerdì 26 e Sabato 27 luglio



Ore 19.00

Muta Imago, Dopo il Diluvio

Cripta di Monte Sant’Angelo, Valle dell‘Idro



Interventi a cura di ECCOM



Ore 19.30

Iginio De Luca, LOROS, performance e installazione sonora Cripta di Monte Sant’Angelo, Valle dell‘Idro



Ore 20.30

Elena Bellantoni, OR-DITE, intervento urbano di tessitura via Marconi n. 4

Luca Coclite, SEGNAVENTO, posatoi, segnaposto e belvedere dalla piazza a via Marconi

Guendalina Salini, LA TERRA DEL REINCANTO, storie di vicinato via Marconi e corte interna



Delphine Valli, BLU DINAMITE, sovrapposizioni nomadi

via Marconi n. 4 e altre case

Luigi Coppola, Tavole della Maddalena, a cura di Cijaru via Marconi, interventi diffusi



Giuseppe De Mattia, Collezione di Vicinato, a cura di studioconcreto

Dimora storica Don Gerolamo, via Marconi n. 6



Daniela D’Amore e Giulia Manfredi, DOVE LE DUNE, a cura di Carmelo Cipriani, in collaborazione con Red lab Gallery e Associazione Con Red Lab Via F. Crispi 6



Visioni fotografiche, esiti del workshop, a cura di Casamassella Pop



Domenica 28 luglio



19:00 – Fondazione Constantine

Interventi artistici di Elena Bellantoni e Delphine Valli Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

