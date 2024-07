Castellana Grotte, grande successo per 'Bimbi in banda' a Masseria Andriani

CASTELLANA GROTTE - Bagno di folla sabato 29 giugno nella settecentesca Masseria Andriani per l’ultimo evento programmato dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” per la Festa della Musica ‘24. In scena la Banda di Castellana Grotte APS con il saggio dei numerosi allievi che hanno dato vita a "Bimbi in Banda... Summeredition 2024" Chiusa quindi nel migliore dei modi questa edizione della Festa nazionale della Musica, quest’anno dedicata alle bande musicali da giro. “Ringraziamo tutti gli intervenuti e la Pro Loco per l’ospitalità e per l’ottima riuscita di questa manifestazione molto partecipata“, ha dichiarato il presidente della Banda di Castellana Grotte, Domenico Giodice, “Il motto utilizzato ‘La prima orchestra siamo noi’, tende proprio a valorizzare l’aspetto formativo e culturale dell’insegnamento della musica alle nuove generazioni e i nostri 30 allievi della Scuola di Musica ad indirizzo bandistico ‘ Lanzilotta-Corbascio’ con il loro saggio, hanno dimostrato di saper ‘mettere in musica’ il percorso formativo effettuato”.Ma non è stato solo l’evento di chiusura a registrare il grande favore del pubblico. Anche tutti gli altri eventi organizzati hanno riscontrato una significativa e sentita partecipazione.A partire dall’inedita iniziativa “Campanaro per un giorno”, con i più piccoli alle prese con una delle ultime campane a corda delle chiese del territorio; ai “Campanili in festa”, concerto in contemporanea di tutte le campane della città per il solstizio d’estate, grazie all’impegno dei sacerdoti e dei curatori delle rettorie; alla divertente serata in musica con Radio Puglia; alla Band TriNinà esibitasi in piazza a cura della “Bodega”; al coro tarantino ”Falanto Chorus” per la cui esibizione don Giovanni Amodio ha dichiarato che la chiesa del Purgatorio "si conferma contenitore culturale e luogo di incontro dei vari territori del mondo nel segno della pace"; al citato saggio conclusivo della Banda di Castellana Grotte che ha anche allestito in Masseria una mostra di strumenti, spartiti e divise d’epoca. Non meno importante la qualificata presenza degli studenti del conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, Francesca Gangi, Dmytro Tereshenko, Viktor Nedvyha, Giuseppe Sportelli, ai Maestri Gianpaolo Schiavo e Domenico Di Leo che si sono esibiti in città ed alle Grotte di Castellana.Un successo tutto dedicato ai tanti soci della Pro Loco ed ai concittadini che, con la loro partecipazione, ci spronano nel nostro lavoro proteso alla valorizzazione delle “ricchezze” del nostro territorio.Doverosi ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla realizzazione degli eventi: all’Arciprete don Giovanni Amodio; al Comandante dei Vigili Cisternino Oronzo ed all'Ispettore Superiore Ivone Leonardo; a Chantilly; alla Famiglia Mastrangelo; alle Grotte di Castellana Srl; all’Associazione Banda di Castellana Grotte (Presidente Domenico Giodice e maestro Sergio Coletta); a Radio Puglia ed alla direttrice responsabile Tea Di Lorenzo; a Longo Tecnology; La Botega, Costante Sandro; Mancini Alimentari; Carrefour; Angela Topputi; Isall; Panificio Mancini; Autoricambi Pace; redazione di ViviCastellanaGrotte.